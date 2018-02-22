Sırbistan: Rus doğalgazını Türk Akımı üzerinden almayı planlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmenin ardından açıklamada bulunan Vucic, "İşbirliğini sürdürme ve Rus gazını gelecekte de alma isteğimizi teyit ettik. Bunu Türk Akımı üzerinden yapma imkanımız olacağını umuyorum" dedi.