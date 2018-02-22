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    Brüksel-Silahlı saldırgan

    Brüksel'de silahlı kişi alarmı

    © REUTERS/ Yves Herman
    Avrupa
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    Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı bir şüphelinin tespit edilmesi üzerine bir meydan polis tarafından kordon altına alındı. Polis sözcüsü, "Polis binaları arıyor. Fakat bir terör saldırısı gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz" dedi.

    Brüksel'de askerlere saldırı
    © REUTERS/ Eric Vidal
    Brüksel'deki saldırıyı IŞİD üstlendi
    Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı şüpheli bir adamın tespit edilmesi üzerine bir meydan polis tarafından kordon altına alındı.

    De Standaard gazetesinde yer alan habere göre Vali March-Jean Gyssels konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelinin Vorst bölgesindeki Sint-Denijsplein meydanında göründüğünü ve bu meydanın kordona alındığını söyledi.

    Belçika merkezli haber ajansı Belga'da yer alan haberde ise birden fazla şüpheli olabileceğine işaret edildi.

    Güvenlik güçleri bölge sakinlerine evlerde kalmalarını, kapı ve camları kapalı tutmalarını tavsiye etti. Acil durum müdahale ekipleri de olay yerine sevk edildi.

    Brüksel Güney emniyet amirliğine göre Polonya asıllı bir adam öğleden sonra bir polis karakoluna şok olmuş bir halde girdi ve verdiği ifadeye göre bir cinayete tanıklık etmişti.

    Bu adamın verdiği adres yanlış çıkınca polis bölgedeki görgü tanıklarıyla görüştü ve bölgede iki silahlı adam görüldüğü tespit edildi. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyo

    ​RT televizyonuysa yerel basını kaynak göstererek, operasyon yapılan binanın, 350 öğrencinin eğitim gördüğü bir ilk okulun yakınlarında yer aldığını aktarıyor.

    RT'ye göre, öğrenciler okuldan tahliye edilmedi fakat önlem olarak okul binasının içine alındı.

    'TERÖR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ'

    Brüksel Zaventem Havalimanı'nda patlama
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    IŞİD'den Brüksel'de havalimanı ve metroya bombalı saldırı: En az 34 ölü
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    ​Reuters'e konuşan Brüksel'deki bir polis sözcüsü de silahlı bir kişinin saklandığı şüphesi üzerine binanın kordon altına alındığını yalanladı.

    Sözcü, başkentin güneyindeki sokağa polis birliklerini gönderilmesinin sebebinin, Polonyalı bir kişinin buradaki binalardan birinde bir cinayet işlendiğini ihbar etmesi olduğunu kaydetti.

    Sözcü ayrıca, "Polis binaları arıyor. Fakat bir terör saldırısı gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz" dedi.

    2016'da Brüksel havalimanında ve bir metro istasyonunda yapılan intihar saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler:
    Alarm, Brüksel
    Topluluk kurallarıTartışma
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