Kayıt
23:59 23 Şubat 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Orban Merkel Macron AB zirvesi Brüksel

    Brexit sonrasının bütçesi için toplanan AB'de bu kez doğu-batı çatlağı

    © REUTERS/ Olivier Hoslet
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri, Almanya ile Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki gerilimin gölgesinde Brexit sonrası AB bütçesini tartışmak için toplandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, bu kez de Avrupa'nın batısı ile doğusu arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden AB'nin dağılması tehlikesi bulunduğunu belirtti.

    ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
    © REUTERS/ KACPER PEMPEL
    Polonya: Avrupa'nın daha az analiz merkezi, daha çok tanka ihtiyacı var
    Avrupa Birliği'nden ayrılmakta olan İngiltere hariç 27 üye ülkenin liderleri, en zorlu ve tartışmalı konularından biri olan ortak bütçeyi görüşmek üzere toplandı. Zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin, doğusu ile batısı arasındaki uçurum yüzünden dağılabileceği uyarısı yaptı.

    MERKEL'İN ŞARTLARI

    AB'nin 2021-2027 bütçesi için düzenlenen zirvedeki pürüz, Doğu Avrupa ülkelerinin bütün üyelere dağıtılacak sığınmacılarla ilgili kotayı kabul etmemesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise üyelere AB yardımı dağıtılmasını sığınmacı kabul etmeleri ve AB değerlerine sadık kalmaları şartlarına bağlamak istemesi yatıyor.

    Macaristan sınırı- sığınmacı
    © AP Photo/ Zoltan Gergely Kelemen/MTI
    Macaristan'da sığınmacı krizi nedeniyle ilan edilen OHAL uzatılıyor
    POLONYA-MACARİSTAN

    Merkel'in hedefinde öncelikle sığınmacı almayı reddettikleri gibi hukuk devletini terk etmekle de eleştirilen Polonya ile Macaristan var. Zirve öncesi Polonya'nın Avrupa Bakanı Konrad Szymanski bu tür siyasi manevralara boyun eğmeyecekleri, hiçbir şart altında sığınmacı kabul etmeyecekleri restini çekti.

    'UZLAŞMAYA HAZIRIZ'

    Başbakan Mateusz Morawiecki ise zirveye giderken ''AB bütçesi iyi ve sağlıklı bir uzlaşmaya dayanmalı, Polonya böyle bir uzlaşıya hazırdır'' diye konuştu.

    En büyük finansörünün Almanya olduğu AB bütçesinden en çok yardım alan üyelerden biri Polonya. 

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Almanya ile Polonya arasında Kuzey Akım-2 tartışması
    BÜTÇEYE BREXIT ETKİSİ

    Almanya AB bütçesine artık daha da çok katkıda bulunmayı taahhüt etti. Bununla birlikte İngiltere'nin AB'den çıkış (Brexit) sürecinde bulunmasından, yani İngiltere'nin yıllık 12-14 milyar euro'luk katkısının kesilecek olmasından ötürü AB bütçesinden harcamalarda tasarrufa gidilecek. 

    'BU KADAR KOPUŞ YETTİ'

    Bu manzara karşısında Juncker, ''Avrupa'nın doğusu ile batısı arasındaki uçurum beni çok endişelendiriyor. Bu görüş ayrılıkları bazen daha derinleşiyor, bazen daha seyrekleşiyor. Ama ben artık Avrupa'da yeni bir kopuş görmek istemiyorum, AB içindeki çatlaklar arttık yetti'' uyarısını yaptı.

    Angela Merkel Sebastian Kurz Berlin
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Dünyanın en genç başbakanı ile Merkel arasında yüksek gerilim

    Komisyon Başkanı ''Eğer geleceğe dönük bir AB bütçesi istiyorsak, üye ülkeler daha fazla para ödemeye hazır olmalı'' çağrısında da bulundu.

    'ÜSTESİNDEN GELDİĞİMİZ KRİZLERİN ARDINDAN ARTIK GELECEĞE BAKALIM'

    Belçika Başbakanı Charles Michel de artık Avrupa'nın geleceğine odaklanma ve köprüler oluşturma vakti geldiğini söyledi.

    "Üstesinden geldiğimiz krizlerin ardından artık geleceğine bakan bir Avrupa var. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmamız lazım'' diyen Michel, zirvenin ana gündem maddesinin Brexit olmadığını, temel amacın AB bütçesi ve Brexit sonrasında AB'nin geleceği hakkında açık ve dürüst görüş alışverişi yapmak olduğunu belirtti.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS/ Michaela Rehle
    Orban, Müslüman sığınmacılar için 'istilacı' dedi

    AFRİKA'DA TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK

    Öte yandan Brüksel'de AB, BM, Afrika Birliği ve G5 Sahel'in ortaklığında düzenlenen Sahel Yüksek Düzeyli Konferansı'nda, AB, G5 Sahel'in terörle mücadele gücüne mali yardımı ikiye katlayacağını açıkladı.

    G5 Sahel ülkeleri (Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer) liderleriyle yapılan toplantıda, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, G5 Sahel'in terörle mücadele gücüne katkıyı, 176 million euro daha ekleyerek 414 million euro'ya çıkaracaklarını duyurdu.

    Etiketler:
    AB bütçe zirvesi, Brexit, Charles Michel, Mateusz Morawiecki, Konrad Szymanski, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Vatan Savunucuları Günü
    Rusya’da Vatan Savunucuları Günü kutlanıyor
    Karikatür
    'Trump'ın askeri hırsları 'obezite' ve 'uyuşturucu' engeline takılacak'
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam