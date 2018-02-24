Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi, AB-Türkiye zirvesini tehlikeye soktu

© AP Photo/ Virginia Mayo Tusk'tan Türkiye'ye: AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmeyin

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği sularda sondaj yapmasını Türkiye engellerken Avrupa Birliği'nin (AB) tepki olarak Türkiye ile 26 Mart'ta Varna'da yapılacak zirveyi iptal etmesi ihtimali gündeme geldi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Türk savaş gemilerinin İtalyan devletinin kontrolündeki enerji şirketi ENI'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine engel olmasıyla gerilen Ankara-AB ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama geldi.

'ACİLEN SON VER'

Brüksel'deki AB liderler zirvesinden sonra gazetecilere konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini, Türkiye'ye de 'bu eylemlere acilen son vermesi için' çağrıda bulunduklarını söyledi.

AB liderlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 'AB hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde kendi doğal zenginliklerini araştırıp işletme' hakkı olduğunu vurguladıklarını aktaran Tusk, Ankara ile işbirliğine hazır olduklarını, ancak AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB zirvesinde karar vereceklerini açıkladı.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ 9 ŞUBAT'TAN BERİ ENGELLEMEDE

ENI'ye ait Saipem 12000 isimli sondaj gemisi, Kıbrıs MEB'i kapsamındaki 3'üncü parsele ilerlerken 9 Şubat'ta Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuştu.

© AP Photo/ Petros Karadjias İtalyan doğalgaz devi Eni: Kıbrıs’taki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs'ın 2011 yılındaki MEB hamlesi üzerine Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti.

Ancak TPAO'ya yetki verilen bölgelerden bazıları, Kıbrıs'ın uluslararası enerji şirketleri aracılığıyla arama yaptırdığı parsellerle çakışıyor. Bunlardan biri de ENI'nin arama yapması planlanan 3. parsel.

Kıbrıs hükümetinin sözcü yardımcısı Viktoras Papadopulos, ada açıklarında bekleyen Saipem 12000'in cuma günü bir kez daha 3. parsele ilerlemeye çalıştığını, ancak beş Türk savaş gemisi tarafından engellendiğini söyledi.

Papadopulos, Türk gemilerinin Saipem 12000'i 'güç kullanmakla tehdit ettiklerini' iddia ederek bunun üzerine İtalyan gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

3. parseldeki sondaj planlarının ertelendiği, Saipem 12000'in Limasol limanına yöneldiği ve birkaç gün burada geçirdikten sonra Fas'a hareket edeceği açıklandı.