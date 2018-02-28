Azerbaycan, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu bekliyor

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15-18 Mart'ta Bakü'de resmi temaslarda bulunacak.

Açıklamada, "6. Küresel Bakü Forumu'na Başbakan Yıldırım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Karadağ Devlet Başkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov ile Bosna Hersek Prezidyum üyesi Mladen İvaniç'in katılması bekleniyor" dendi.

Bu isimlerin yanında foruma diğer devlet ve hükümet başkanları ile eski ve mevcut bakanların, Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi üyelerinin de yer aldığı 500 davetlinin beklendiği ifade edildi.

6. Küresel Bakü Forumu, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi'nin işbirliğiyle 15-18 Mart'ta düzenlenecek.