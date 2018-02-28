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    Öldürülen Slovak gazeteci Jan Kuciak

    Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı

    © NASA. Radovan Stoklasa
    Avrupa
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    Slovakya'da geçen pazar günü araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın nişanlısı ile birlikte öldürülmesinin yankıları sürüyor. Kuciak'ın çalıştığı haber portalı gazetecinin cinayetten önce İtalyan mafyası ile bağlantılı üst düzey bir siyasi yolsuzluk olayını araştırdığını duyurdu. Ülkede yolsuzluk karşıtı eylemler de planlanıyor.

    Ukrayna bayrağı
    © REUTERS/ VASILY FEDOSENKO
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    Öldürülen Slovak gazeteci Jan Kuciak'ın çalıştığı haber portalı aktuality.sk  gazetecinin cinayetten önce İtalyan mafyası ile bağlantılı üst düzey bir siyasi yolsuzluk olayını araştırdığını duyurdu.

    MUHALEFET İÇİŞLERİ BAKANI VE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İSTİFASINI İSTİYOR

    27 yaşındaki araştırmacı gazeteci, nişanlısı Martina Kusnirova ile birlikte pazar günü Bratislava yakınlarındaki Velka Maca kasabasındaki evlerinde vurularak öldürülmüştü.

    Gazeteci ve nişanlısının öldürülmesi Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovakya'da yolsuzluğun boyutları ve basın özgürlüğü konusunda hem ülke içi hem de uluslararası areneda endişeyle karşılandı.

    Ülkede bugün ve cuma günü yolsuzluk karşıtı eylem çağrıları yapılırken, muhalefet milletvekilleri Kuciak'ın ölüm tehditleri aldığını bildirmesine rağmen korunmasında başarısız oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanı Robert Kalinak'ın ve emniyet müdürünün istifasını istedi.

    İTALYAN MAFYASI NDRANGHETA İLE BAĞLANTISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR İŞ ADAMININ SİYASİ BAĞLANTILARINI ARAŞTIRIYORDU

    Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia
    © REUTERS/ Darrin Zammit Lupi
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    Alman-İsviçreli Axel Springer ve Ringier grubunun sahibi olduğu Kuciak'ın çalıştığı haber portalı Başbakan Robert Fico'nun iktidardaki SMER-SD partisi ve diğer siyasilerle bağlantısı olan iş adamlarının yolsuzluk dosyalarına odaklanmıştı.

    Haber portalı, Kuciak'ın öldürülmeden önce İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta' mafyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir İtalyan iş adamının olası siyasi bağlantılarını araştıryordu.

    'Ndrangheta' mafyasının Slovakya'nın doğusunda da faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

    'SLOVAKYA MAFYA İLE BAĞLANTILI İTALYANLARIN İKİNCİ EVİ OLDU'

    Kuciak'ın yarım kalan araştırması "Slovakya'da İtalyan mafyası. Üyeleri siyasete uzanıyor" başlığını taşıyordu.

    Kuciak makalesinde şunları yazmıştı: "İtalya'daki bir mafya davasında suçlanan bir kişinin çevresinden Slovakya'ya gelen 2 kişinin Başbakan'a erişimi var. Slovakya mafya ile bağlantılı İtalyanların ikinci evi oldu. İş yapmaya, teşvik almaya, AB fonları toplamaya ama özellikle de siyasette etkili kişilerle hatta hükümet ofisi ile ilişkiler kurmaya başladılar. Onlarca şirkete sahiptiler ya da hala sahipler. Mülklerinin değeri on milyonlarca euro'yu buluyor."

    Slovakya'nın önce gelen gazetesi SME de Kuciak'ın bitmemiş araştırmasından ayrıntıları dün okuyucuları ile paylaştı.

    Slovak basını öldürülen gazeteci Kuciak'ın araştırmasından bölümleri yayımladı
    © REUTERS/ Radovan Stoklasa
    Slovak basını öldürülen gazeteci Kuciak'ın araştırmasından bölümleri yayımladı

    ÖDÜL PARASIYLA POZ VEREN BAŞBAKAN FICO HABERLERE TEPKİLİ

    Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia
    © REUTERS/ Darrin Zammit Lupi
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    Gazetecinin katillerini yakalatacak bilgiyi verenlere 1 milyon euro ödül verileceğini duyuran ve masa üzerinde paralarla poz veren Başbakan Fico ise haberlere tepki gösterdi.

    Fico "Masum insanları kanıt olmadan bir çifte cinayetle ilişkilendirmeyin. Bu sınırı aşıyor. Artık eğlenceli değil" ifadelerini kullandı.

    Geçen yıl ekim ayında yolsuzluk haberleri yapan Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia  da otomobiline konulan bomba ile öldürülmüştü.

    Slovak Eminyet Müdürü Tibor Gaspar, Maltalı gazetecinin cinayetinin nedenleri ile Kuciak'ın öldürülmesi arasında paralellik kurarak, şüphelilerin kaçabaileceği gerekçesiyle gazetecilerden araştırmanın ayrıntılarını yayımlamamalarını istedi.

    Muhafazakar muhalefet milletvekili Igor Matoviç ise İçişleri Bakanı Kalinak'ın ve Gaspar'ın istifasını istedi.

    Matoviç "Kalinak ve Gaspar bu ülkedeki insanların güvenliğinden sorumlu ve bu gaddar cinayeti önlemekteki başarısızlıkları nedeniyle istifa etmeliler" dedi.

    Slovakya Başbakanı Robert Fico gazetecinin katillerini yakalatacak bilgiyi verene 1 milyon euro ödül vereceğini duyurdu
    © REUTERS/ VLADIMIR SIMICEK
    Slovakya Başbakanı Robert Fico gazetecinin katillerini yakalatacak bilgiyi verene 1 milyon euro ödül vereceğini duyurdu

    'SLOVAK GİZLİ SERVİSİ BU GANGSTERLERİN İSİMLERİNİ BİLİYORDU'

    Kuciak ile yakından çalışan İngiltere doğumlu Tom Nicholson adlı gazeteci de ABD'li haber sitesi Politico'ya yazdığı makalede "Slovak gizli servisi bu gangsterlerin isimlerini zaten biliyordu. Jan ve ben sızdırılmış istihbarat belgelerini inceliyorduk. Slovakya'daki organize suç örgütleri eski kötü günlerde bile hiçbir zaman gazeteci öldürmedi. Oysa İtalyan mafya çeteleri hiç acımadan öldürmüştür" dedi.

    Siyasi analis  Grigorij Meseznikov ise olası bağlantıların ortaya çıkmasının Slovak siyasi elitinde 'bir deprem etkisi' yaratabileceğini belirtti.

    "Kırmızı çizgi aşıldı" diyen Meseznikov "Bu dava SMER-SD'yi temellerine kadar sarsabilir" dedi.

    SLOVAKYA'DA ÖLDÜRÜLEN İLK GAZETECİ

    Kuciak Slovakya'da öldürülen ilk gazeteci. Son 5 ayda Galizia ile birlikte AB içinde iki gazeteci öldürülmüş oldu.

    Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin verilerine göre Slovakya AB ülkeleri arasından en yolsuz 7. ülke konumunda.

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    Etiketler:
    Gazeteci cinayeti, Yolsuzluk, İtalyan mafyası, SMER-SD, Ndrangheta, Axel Springer ve Ringier, Robert Fico, Martina Kusnirova, Jan Kuciak, AB, Slovakya
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