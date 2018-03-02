Ermenistan'da devlet başkanını ilk kez parlamento seçecek

Ermenistan parlamentosu tarihte ilk kez devlet başkanını seçecek. İktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi’nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkissian’dan başka alternatif bir aday yok.

Ermenistan parlamentosu bugün, ilk kez devlet başkanını seçecek. 1 saat sonra bitecek oylamanın sonucu öğlen açıklanacak.

Serj Sarkisyan’dan sonra iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu’ndan oluşan koalisyonun tek adayı Armen Sarkissian. Sarkissian’ı Tsarukyan bloku da destekliyor.

Ermenistan’daki yeni anayasaya göre mevcut devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın halefi, halk tarafından değil, milletvekilleri tarafından seçilecek. Seçilen devlet başkanının yetkileri sınırlı olacak. Devlet başkanı yalnızca temsil yetkisine ve anayasanın uygulanmasının güvence altına alınmasına yönelik resmi yetkilere sahip olacak.

Ermenistan’ın İngiltere Büyükelçisi Armen Sarkissian 28 Şubat’ta koalisyon tarafından aday gösterilmişti.

Mevcut Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın görev süresi 9 Nisan’da sona erecek.

Sarkissian’ın devlet başkanlığına seçilmesi için 105 vekilden en az 79 oy alması gerekiyor ve Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu’ndan 65 oyu var. Muhalif partisi Elk, Sarkissian’ın aleyhine oy kullanacağını duyurmuştu.