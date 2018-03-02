Almanlardan Türkçe medya atağı

OdaTV'den Ali Yıldırım'ın haberine göre, Federal Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu'nda çarşamba akşamı Türkçe medya dünyası açısından önemli bir gelişme yaşandı. Komisyonda, yurtdışında yeni ve büyük olanaklara sahip bir Türkçe haber televizyonu kurulması kararı verildi.
Habere göre DW Genel Müdürü, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarının yanı sıra bir de Türkçe televizyon yayını başlatma planını Türkiye gibi otoriter devletlerdeki politik gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkat çekti.
'ÇIKIŞ NOKTASI DOĞRU HABER ALMA İHTİYACI'
30'dan fazla dilde radyo programları ve internet haber portalları olan Almanya'nın Sesi 'Deutsche Welle'nin Türkçe televizyon kanalının ne zaman yayına başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak 'DW Türk' için fazla beklenmeyeceği, finansman süreci ve onunla bağlantılı yasal formaliteler tamamlanır tamamlanmaz kadronun oluşturularak yayına geçileceği sanılıyor.
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