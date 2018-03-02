Kayıt
21:05 02 Mart 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya - Türkiye

    Almanlardan Türkçe medya atağı

    © AFP 2018/ BARBARA SAX
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 85

    Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu, yurtdışında yeni ve büyük olanaklara sahip Türkçe televizyon kanalı kurma kararı aldı.

    OdaTV'den Ali Yıldırım'ın haberine göre, Federal Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu'nda çarşamba akşamı Türkçe medya dünyası açısından önemli bir gelişme yaşandı. Komisyonda, yurtdışında yeni ve büyük olanaklara sahip bir Türkçe haber televizyonu kurulması kararı verildi.

    Almanya- Türkiye
    © AFP 2018/ PATRIK STOLLARZ
    Deutsche Welle İstanbul’da büro açtı
    Parlamentodaki gizli oturumda bir araya gelen Kültür ve Medya Komisyonu üyelerine bilgi veren Deutsche Welle (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, 2021'e kadar önümüzdeki 3 yıl içinde DW TÜRK adında bir televizyon kurmayı planladıklarını açıkladı.

    Habere göre DW Genel Müdürü, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarının yanı sıra bir de Türkçe televizyon yayını başlatma planını Türkiye gibi otoriter devletlerdeki politik gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkat çekti.

    'ÇIKIŞ NOKTASI DOĞRU HABER ALMA İHTİYACI'

    Türkiye'de basın özgürlüğü
    © AFP 2018/ Ozan Kose
    Alman gazeteci ve yazarlardan Türkiye kampanyası
    Limbourg, devlet tarafından yapılan çarpıtılmış ve yalan haber içeren yayınlara karşı özgür medyanın güçlenmesi ve Türk toplumunda oluşan doğru haber alma ihtiyacının, bu girişimin çıkış noktasını oluşturduğunu kaydederken, "Türkiye'deki demokratik güçlere destek vermeyi ve burada yaşayan Türkiye kökenli insanların Türkiye'deki akrabalarıyla bağlarını da güçlendirmeyi hedeflediklerini" vurguladı.

    30'dan fazla dilde radyo programları ve internet haber portalları olan Almanya'nın Sesi 'Deutsche Welle'nin Türkçe televizyon kanalının ne zaman yayına başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak 'DW Türk' için fazla beklenmeyeceği, finansman süreci ve onunla bağlantılı yasal formaliteler tamamlanır tamamlanmaz kadronun oluşturularak yayına geçileceği sanılıyor.

    Etiketler:
    televizyon, Türkçe, DW, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Karikatür
    'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam