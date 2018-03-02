Almanlardan Türkçe medya atağı

Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu, yurtdışında yeni ve büyük olanaklara sahip Türkçe televizyon kanalı kurma kararı aldı.

OdaTV'den Ali Yıldırım'ın haberine göre, Federal Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu'nda çarşamba akşamı Türkçe medya dünyası açısından önemli bir gelişme yaşandı. Komisyonda, yurtdışında yeni ve büyük olanaklara sahip bir Türkçe haber televizyonu kurulması kararı verildi.

© AFP 2018/ PATRIK STOLLARZ Deutsche Welle İstanbul’da büro açtı

Parlamentodaki gizli oturumda bir araya gelen Kültür ve Medya Komisyonu üyelerine bilgi veren Deutsche Welle (DW) Genel Müdürü Peter Limbourg, 2021'e kadar önümüzdeki 3 yıl içinde DW TÜRK adında bir televizyon kurmayı planladıklarını açıkladı.

Habere göre DW Genel Müdürü, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarının yanı sıra bir de Türkçe televizyon yayını başlatma planını Türkiye gibi otoriter devletlerdeki politik gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığına dikkat çekti.

'ÇIKIŞ NOKTASI DOĞRU HABER ALMA İHTİYACI'

© AFP 2018/ Ozan Kose Alman gazeteci ve yazarlardan Türkiye kampanyası

Limbourg, devlet tarafından yapılan çarpıtılmış ve yalan haber içeren yayınlara karşı özgür medyanın güçlenmesi ve Türk toplumunda oluşan doğru haber alma ihtiyacının, bu girişimin çıkış noktasını oluşturduğunu kaydederken, "Türkiye'deki demokratik güçlere destek vermeyi ve burada yaşayan Türkiye kökenli insanların Türkiye'deki akrabalarıyla bağlarını da güçlendirmeyi hedeflediklerini" vurguladı.

30'dan fazla dilde radyo programları ve internet haber portalları olan Almanya'nın Sesi 'Deutsche Welle'nin Türkçe televizyon kanalının ne zaman yayına başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak 'DW Türk' için fazla beklenmeyeceği, finansman süreci ve onunla bağlantılı yasal formaliteler tamamlanır tamamlanmaz kadronun oluşturularak yayına geçileceği sanılıyor.