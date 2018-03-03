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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    May'den, AB'ye Brexit mesajı

    © REUTERS/ Leon Neal
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) için uzlaşılacak anlaşmanın, AB referandumunun sonucuna saygı çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

    Orban Merkel Macron AB zirvesi Brüksel
    © REUTERS/ Olivier Hoslet
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    May, başkent Londra'da yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerine hükümetinin yaklaşımı ortaya koydu.

    İngiltere'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten May, "AB'den ayrılırken, kendimize dünyada yeni, cüretkar ve olumlu bir rol de biçiyoruz" dedi.

    '5 ÖLÇÜTÜN KILAVUZLUĞUNDA İLERLİYORUZ'

    AB ile yürütülen müzakerelerde 5 ölçütün kılavuzluğunda ilerlediklerini ifade eden May, bunları "halkın kararını hayata geçirmek, kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak, ülkenin güvenliğini ve refahını korumak, İngiltere'nin olmak istediği türden bir ülke olması ile tutarlı bir sonucu elde etmek, İngiltere'nin birliğini güçlendirecek şekilde toplumu bir araya getirmek" olarak sıraladı.

    REFERANDUMA SAYGILI VE KALICI ANLAŞMA

    İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis
    © REUTERS/ Toby Melville
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    AB referandumunda halkın kendi sınırlarının, kanunlarının ve parasının hakimiyetini yeniden kendi eline alma yönünde karar verdiğini vurgulayan May, "AB ile varacağımız anlaşma referanduma saygı çerçevesinde olmalı" ifadesini kullandı.

    Brexit anlaşmasının kalıcı nitelikte olması gerektiğine dikkati çeken May, AB ile kurulacak yeni ilişki içinde çıkacak sorunlar nedeniyle tekrar tekrar müzakere masasına dönmek zorunda kalmayı istemediklerini söyledi.

    May, anlaşmanın, İngiltere'nin İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ile bağlarını zayıflatmamasını sağlamanın da başbakan olarak kendi görevi olduğunun altını çizdi.

    'KAYGILARIMIZI ORTAYA KOYDUK'

    İngiltere parlamentosu önünde Brexit karşıtı bir gösterici
    © REUTERS/ Hannah McKay
    AB, Brexit’in 21 aylık geçiş süreci kurallarını belirledi
    Müzakerenin karmaşıklığının kaçınılmaz olduğunu dile getiren May, her senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

    Bununla birlikte bugüne kadar alınan mesafeyi "gerçek bir ilerleme" diye nitelendiren May, "Geçen yılın sonunda birlikten ayrılmamızın kilit unsurları üzerinde anlaştık. Bu anlaşmayı yasal bir metne dönüştürme sürecindeyiz. Komisyonun çarşamba günü yayımladığı ilk taslak ile ilgili kaygılarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak aralık ayında üzerinde anlaştığımız Ortak Rapor konusunda kimsenin şüphesi olmamalı" diye konuştu.

    Bazı sorunlar bulunduğunu ancak bunların çözüleceğinden emin olduğunu ifade eden May, aralık ayında sağlanan anlaşmanın kilit unsurunu teşkil eden "geçiş süreci"nin koşulları üzerinde de anlaşma sağlanmasının yakın olunduğunu söyledi.

    'FİZİKİ SINIR KOYMAYACAĞIZ'

    İngiltere - İskoçya
    © REUTERS/ Toby Melville
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    İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa da değinen May, "Başından beri İrlanda'da fiziki sınıra dönülmemesi arzumuzu açıkça ifade ettik. Sınırda herhangi bir fiziki altyapı kurulması veya buna bağlı kontrol uygulamaları gündemimizde yok" dedi.

    May, "Biz fiziki sınır koymayacağız. AB, İrlanda'yı buna zorlarsa, bu onların bileceği iş" demeyi yeterli bulmadıklarını ve İngiltere'nin de bu konuda bir çözüm bulunmasına yardım etme sorumluluğu olduğunu kaydetti.

    May, bununla birlikte, "İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınıra dönmek ne kadar kabul edilemez ise İrlanda denizinde bir gümrük ve düzenleme sınırı yaratarak Birleşik Krallık'ın kendi ortak pazarının parçalanması da o derecede kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

    'ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERECEK HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

    May Juncker
    © REUTERS/ Yves Herman
    Brexit'te ilk anlaşmaya varıldı
    Theresa May, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın tümünün başbakanı olarak ülkesinin bütünlüğüne zarar verecek hiçbir şeye izin vermeyeceğini vurguladı.

    İngiltere'nin de AB'nin de müzakere sürecinde bütün istediklerini elde edemeyecekleri gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten May, "Ancak bir anlaşmaya ulaşacağımıza güvenim tam. Her ikimiz de birbirimizin pazarlarına erişmeyi, aramızdaki rekabetin açık ve adil olmasını, sözlerimize bağlı kaldığımızı denetleyecek ve ihtilafları çözecek saydam yolların olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği, Theresa May, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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