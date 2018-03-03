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    Londra Trafalgar meydanı- kar yağışı

    Sibirya soğukları, Avrupa'yı felç etti

    © REUTERS/ Andrew Winning
    Avrupa
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    Avrupa kıtasında etkisini gösteren Sibirya soğukları 60 kişinin ölümüne neden oldu. Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

    İtalya kar ve soğuk havanın etkisi altında
    © REUTERS/ Max Rossi
    İtalya kar ve soğuk havanın etkisi altında
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    İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, Emma fırtınası etkisini gösterirken, sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü.

    Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

    60'A YAKIN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, hava koşullarının hayati tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı, Fransa, İspanya, Belçika'da turuncu ve Hollanda'da da sarı alarm verildi.

    Dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalar nedeniyle şimdiye kadar Belçika, İngiltere, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Çekya, İspanya, Fransa ve Almanya'da 60'a yakın kişi yaşamını yitirdi.

    Soğuk hava, İngiltere'yi kontrolü altına aldı.
    © REUTERS/ Henry Nicholls
    Soğuk hava, İngiltere'yi kontrolü altına aldı.

    KUTUP HAVASI HÂKİM

    İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma fırtınası" ile birleştiği ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rüzgârlara sebep olduğu bildirildi.

    İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtti.

    Polonya'da soğuklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu öğrenildi.
    © REUTERS/ Jakub Porzycki
    Polonya'da soğuklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu öğrenildi.

    MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN ORDU GÖREVLENDİRİLDİ

    Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosunda da aksamalar yaşandı. Birçok metro hattının sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı.

    Ülkede, yollarda mahsur kalanları kurtarmak için ordu görevlendirildi.

    Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü de dünün 1901'den beri ülkede yaşanan en soğuk gün olduğunu açıkladı. Ülke genelinde en yüksek sıcaklığın eksi 2 olduğu tespit edilirken, Belçika'nın doğusundaki Elsenborn kentinde hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

    Berlin'de yaşayan evsizler, çadırda soğuklardan korunmaya çalışıyor.
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Berlin'de yaşayan evsizler, çadırda soğuklardan korunmaya çalışıyor.

    'DOĞUDAN GELEN CANAVAR'

    İngilizler, Sibirya soğuklarına "Doğudan gelen canavar", İsveçliler "Kartopu", Finlandiyalılar "Çarşamba" ve Hollandalılar ise "Sibirya ayısı" olarak tanımlıyor.

    Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı.

    Etiketler:
    soğuk hava, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
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