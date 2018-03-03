© AFP 2018/ Valerie Macon ‘Belieberlar’, kendi şarkısını söyleyemeyen Justin Bieber’a ayakkabı fırlattı

Telegraph gazetesinin haberine göre Gunton, ünlü pop şarkıcı Justin Bieber’in Galler’in başkenti Cardiff’teki konserine saldırı düzenleme tehdidini içeren birkaç mektup yazdı. Mektuplardan birinde, kendisini ‘IŞİD askeri’ olarak adlandırarak, “Bugün Cardiff’e saldırdım çünkü hükümetiniz Suriye ve Irak’ı bombalıyor” diye yazmıştı.

Gunton’un evinde yapılan arama sırasında, okul çantasına saklanan bıçak ve çekiç tespit etti. Gencin bu eşyalarını, aracını kalabalığa sürdükten sonra kullanmayı planladığı tahmin ediliyor.

Justin Bieber konserine saldırı planlayan IŞİD sempatizanı gence müebbet hapis https://t.co/0PIqkoGpix pic.twitter.com/RusADVbLpN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2018

​'ŞİDDET SAHNELERİNE SALAKÇA BİR İLGİM VAR'

Gunton, çıkarıldığı mahkemede suçunu reddederek sadece şiddet sahnelerine ‘salakça bir ilgisinin’ olduğunu, ama saldırı planlamadığını söyledi.

Davaya bakan yargıç, kararını açıklarken, “Tek bir kişinin değil kitlesel cinayet planladığınızdan eminim. Tehlikeli olmadığından emin olacağım zamanı önceden kestiremiyorum” dedi.

Mahkeme kararında, Gunton’un cezası başladıktan 11 yıl sonra erken serbest bırakılma talebinde bulunma hakkını alacağı kaydedildi.