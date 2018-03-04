Salih Müslim, Berlin'de mitinge katıldı

© REUTERS/ David W Cerny Çekya İçişleri Bakanlığı, Salih Müslim’e yapılan gözaltı işlemini kontrol edecek

Almanya'nın başkenti Berlin'de YPG yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim konuşma yaptı.

​Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında eylemci grup ile polis arasında çatışma yaşandığı ve 4 polisin yaralandığı duyuruldu.

Olayın ardından 3 eylemci gözaltına alındı.