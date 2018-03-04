Salih Müslim, Berlin'de mitinge katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de YPG yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslim konuşma yaptı.
© REUTERS/ David W Cerny
Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak bir konuşma yaptı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında eylemci grup ile polis arasında çatışma yaşandığı ve 4 polisin yaralandığı duyuruldu.
Olayın ardından 3 eylemci gözaltına alındı.
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