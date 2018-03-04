Almanya'da koalisyon anlaşması: Sosyal Demokratlar hükümete katılmayı kabul etti

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylandı.

SPD Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin kabul edilip edilmemesi konusunda yapılan oylamada 464.000 SPD üyesinin 3'te 2'sinin, yani yüzde 66'sının 'Evet' oyu kullandığı açıklandı.

Partinin daha radikal genç kanadının ise koalisyonun aleyhinde (yüzde 33) oy kullandığı belirtildi.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke CDU'da yeni lider arayışı eşliğinde büyük koalisyona sancılı onay

SPD üyeleri böylelikle Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD arasında yeniden bir hükümetin kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ilgili kurullarda koalisyon protokolüne daha önce onay vermişti.

MERKEL'İN 4. DÖNEM İÇİN YİNE BAŞBAKAN SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Böylelikle Almanya Başbakanı Angela Merkel 4. dönem için başbakanlık görevini sürdürecek. Parlamentonun gelecek hafta Merkel'i Şansölye olarak seçmesi bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti lideri Olaf Scholz kararın ardından yaptığı açıklamada "Bu ülkemiz için gerçekten önemli bir demokratik karardı" ifadesini kullandı.

Sosyal Demokratlar'ın ilerleyen günlerde talep ettikleri bakanlıklar için 3'ü kadın olmak üzere 6 ismi öne çıkaracağı açıklandı.

MERKEL: SPD'Yİ BU NET SONUÇ İÇİN KUTLUYORUM

Merkel de oylamanın ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada" SPD'yi bu net sonuç için kutluyorum. Ülkemizin iyiliği için birlikte çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Eylüldeki seçimlerin ardından SPD oyların yüzde 20.5'ini almış ve o dönem partinin başındaki Matin Schulz Merkel'le bir başka 'büyük koalisyonu' reddetmişti. Merkel bu nedenle diğer küçük partilerle koalisyon görüşmeleri yürütüyordu.

Seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de ilk kez federal parlamentoya girmeye hak kazanmış ve en büyük muhalefet grubu haline gelmişti.