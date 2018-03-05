İtalya'da sandık çıkış sonuçları: Sağ ittifak birinci

Yaklaşık 46.6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 23.00'da sona erdi.
BEŞ YILDIZ HAREKETİ YÜZDE 24-27 ARASINDA
İtalyan resmi ANSA ajansının yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oy alırken, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 29 ile yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 24 ile yüzde 27 civarında kaldı.
MERKEZ SOL İTTİFAKIN OYLARI AZALDI
ESKİ BAŞBAKAN RENZİ'NİN PARTİSİ YÜZDE 20-23 ARALIĞINDA
Ankete göre, halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve eski başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) yüzde 20-23, Emma Bonino'nun Avrupa partisi yüzde 2-4, Giulio Santagata'nın Birlikte partisi yüzde 0-2 ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sol ittifakı yüzde 24-27 arasında oy aldı.
SAĞ İTTİFAKIN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 33-36 ARASINDA
Sandık çıkış anketine göre, Demokrat Parti'den ayrılan Senato Başkanı Pietro Grasso'nun liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) partisinin yüzde 3'lük seçim barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor.
Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir parti ve ittifak, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemiyor.
Bir önceki seçimde yüzde 75.20 olan katılım oranının, bu seçimde de yaklaşık aynı olduğu tahmin ediliyor.
İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde de bölge başkanı ve bölge konseyinin belirlenmesi için oy kullanımı sona erdi.
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