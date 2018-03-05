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    Silvio Berlusconi

    İtalya'da sandık çıkış sonuçları: Sağ ittifak birinci

    © REUTERS/ Remo Casilli
    Avrupa
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    İtalya'daki sandık çıkış anketlerine göre içinde aşırı sağcı Kuzey Ligi'ni de barındıran sağ ittifak, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile birinci oldu. Anket sonuçlarına göre hiçbir ittifak ve parti, tek başına iktidar olamıyor.

    İtalya-Genel seçim
    © AP Photo/ Antonio Calanni
    İtalya sandık başında
    İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nun yeni üyelerini belirlemek üzere 4 Mart'ta yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi ile aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan sağ ittifak, yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile seçimin galibi oldu.

    Yaklaşık 46.6 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 23.00'da sona erdi.

    BEŞ YILDIZ HAREKETİ YÜZDE 24-27 ARASINDA

    İtalyan resmi ANSA ajansının yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ittifakı yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oy alırken, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 29 ile yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 24 ile yüzde 27 civarında kaldı.

    MERKEZ SOL İTTİFAKIN OYLARI AZALDI

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    © REUTERS/ Yara Nardi
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    Bir önceki seçime göre merkez sol ittifakının oyları düşüş gösterirken, merkez sağ ittifakı ve M5S oylarını artırdı. Merkez sol ittifakının oylarında yüzde 2-5 arasında bir azalma görülürken, merkez sağ ittifakının oyları yüzde oylarında yüzde 3-6 arası bir artış meydana geldi. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S ise, yüzde 5-7 oranında artırarak yüzde 29.5-32.5 aralığına getirdiği oylarıyla seçimde en çok oyu alan parti oldu.

    ESKİ BAŞBAKAN RENZİ'NİN PARTİSİ YÜZDE 20-23 ARALIĞINDA

    Ankete göre, halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve eski başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) yüzde 20-23, Emma Bonino'nun Avrupa partisi yüzde 2-4, Giulio Santagata'nın Birlikte partisi yüzde 0-2 ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yüzde 0-2 olmak üzere, merkez sol ittifakı yüzde 24-27 arasında oy aldı.

    SAĞ İTTİFAKIN TOPLAM OY ORANI YÜZDE 33-36 ARASINDA

    Silvio Berlusconi
    © Sputnik/ Sergey Guneev
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    Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisi yüzde 12-15, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Kuzey Ligi partisi yüzde 13-16, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi yüzde 3-5 ve Raffaele Fitto'nun Biz İtalya'yla partisi yüzde 0-2 olmak üzere, sağ ittifak ise yüzde 33 ile 36 aralığındaki bir oy oranına ulaştı.

    Sandık çıkış anketine göre, Demokrat Parti'den ayrılan Senato Başkanı Pietro Grasso'nun liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) partisinin yüzde 3'lük seçim barajını aşarak meclise girmesi bekleniyor.

    Sandık çıkış anketlerine göre hiçbir parti ve ittifak, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemiyor.

    Bir önceki seçimde yüzde 75.20 olan katılım oranının, bu seçimde de yaklaşık aynı olduğu tahmin ediliyor.

    İtalya'nın Lazio ve Lombardiya bölgelerinde de bölge başkanı ve bölge konseyinin belirlenmesi için oy kullanımı sona erdi.

    Etiketler:
    Seçim, Beş Yıldız Hareketi, Kuzey Ligi, Forza Italia, İtalya
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