İtalya'da, Renzi'nin görevi bırakacağı iddia edildi

Genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir yenilgi alan Renzi'nin PD Genel Sekreterliğini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

İtalya'da dün yapılan seçimin ardından ağır bir yenilgi alan iktidarın büyük ortağı Demokrat Partinin (PD) Genel Sekreteri ve eski başbakanlardan Matteo Renzi'nin istifa edeceği ileri sürüldü.

İtalyan resmi ANSA ajansının haberine göre, "parti içinden güvenilir bir kaynak", Renzi'nin, resmi olmayan sonuçlara göre seçimde aldığı büyük yenilginin ardından PD Genel Sekreterliğinden istifa etmeye hazırlandığını söyledi.

SÖZCÜ YALANLADI

Renzi'nin sözcüsü Marco Agnoletti ise sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söylentiyi yalanladı ancak Renzi'nin yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) bir açıklama yapacağını da duyurdu.

AŞIRI SAĞCILARIN SADECE 1.2 PUAN ÖNÜNDE

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER İtalya’da Renzi yeniden Demokrat Parti'nin lideri oldu

Renzi, seçimlerden önce "sonuç ne olursa olsun görevi bırakmak gibi bir niyeti olmadığını" ifade etmişti. Şu anki iktidarın büyük ortağı PD'nin, merkez sağ ittifakı içindeki aşırı sağcı Kuzey Ligi, partisiyle neredeyse aynı oranda oy almasının Renzi'nin kararının değişmesine yol açmış olabileceği konuşuluyor.

PD, resmi olmayan sonuçlara göre Lig'den sadece 1.2 puan önde bulunuyor.