Yunanistan, DHKP-C üyesinin iadesini reddetti

Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, sanık Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine red karar verdi. Savcı mütalaasında, Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi.

Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.