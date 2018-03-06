Almanya'da eşini öldüren Suriyeli göçmen, Facebook üzerinden yayın yaptı

Almanya'da yaşayan Suriyeli göçmen adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı. Katil koca amacının, eşlerini kızdıran kadınlara mesaj vermek olduğunu söyledi.

Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi.

'BAŞKA BİRİSİYLE EVLENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Marwan, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Marwan, ellerinde kan izlerini dahi silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında durduğu görüldü.