Yunanistan, iki askerinin Türkiye’de tutuklanmasını AB ve NATO’ya taşıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Kammenos, "(AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica) Mogherini ile AB Savunma Bakanları Konseyi'nde görüştükten sonra iki Yunan askerinin Türk cezaevinde tutulması konusunu gündeme getirmeye çalışacağım. İki Yunan askerinin sınır bölgesinde Türkiye tarafından gözaltına alınması, normalde iki komutan arasında görüşmeler yoluyla çözümlenirken şimdi Türkiye'nin müdahalesine ve savcının iki askerimizi mahkeme gününe kadar konsolosluğa teslim etmeyi reddetmesine yol açtı" dedi.

'DEVRİYE GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORLARDI'

Bu sorunun AB'yi de ilgilendirdiğini kaydeden Kammenos, "Yunan askerler, sığınmacı, göçmen ve kaçakçıların yasadışı giriş yaptığı bölgede devriye görevini yerine getiriyordu ve buldukları izleri, onları yasadışı göçmenlere çıkaracağı umuduyla takip ediyorlardı ve birkaç metre Türk tarafına geçtiler ki burada gözaltına alındılar" ifadelerini kullandı.

'BARIŞÇIL SONLANMALI'

AB Savunma Bakanları toplantısından sonra NATO Genel Sekreter Yardımcısına da bilgi vereceğini söyleyen Kammenos, "Türkiye bir NATO üyesi ve Yunanistan'ın NATO'dan müttefiki ve böyle durumlar barışçıl yollarla, iki ordu arasında görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmalı" dedi.