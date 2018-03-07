AB'den misilleme: ABD'nin kotu, fıstık ezmesi ve viskisine yüzde 25 vergi hazırlığı

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: ''Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut.''

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri açıklaması, Avrupa’nın buna karşılık vermesi durumunda Avrupa yapımı araçlara vergi uygulama tehdidi savurmasının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) 'resti gördüm ve artırıyorum' mesajı geldi.

'ŞİMDİLİK DANIŞMA SÜRECİNDEYİZ'

© REUTERS/ Damir Sagolj Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki Brüksel'de ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergileriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut'' dedi.

Trump'a misilleme olarak gümrük vergileri artırılabilecek Amerikan malları listesinde yerfıstığı ezmesi, portakal suyu ve viski dikkat çekti. © REUTERS/ Chris Keane Trump'tan 'ticaret savaşı' ilanı: Açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok

'ADİL DEĞİL, KURALLARA AYKIRI'

AB stratejisinin 3 aşamalı olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları içerisinde diğer ülkelerle koordineli bir yaklaşım geliştirdiklerini, bu durumun önemli bir ekonomik etki doğurması halinde alınacak tedbirleri hazırladıklarını ve ekonomik etkiye göre diğer ABD ürünlerine karşı tedbirler alacaklarını anlatan belirten Malmström, ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerinin adil bulunmadığına dikkati çekip "ABD'nin uygulamayı planladığı vergilerin DTÖ kurallarına uygun olduğundan şüphe duyuyoruz'' dedi. © REUTERS/ Aly Song Çin'den ABD'ye gümrük vergisi tepkisi: Oturup izlemeyeceğiz

'ADİL VE ORANTILI KARŞILIK'

"Bu vergilerin AB'ye zararı dokunur. Bu vergiye karşı adil ve orantılı biçimde karşılık verilir. DTÖ kurallarıyla uyumlu ve orantılı bir biçimde tedbir alacağız'' diye konuşan Komisyon üyesi, tek taraflı, korunmacı politikalar yerine ortaklaşa çalışılması, ayrıca AB'nin bu gümrük vergisi uygulamasına tabi olmaması gerektiğini vurguladı.

'ABD'DE İSTİHDAM YARATIYORUZ'

Trump'ın AB'nin olası misillemesine Avrupa araçlarına ilave vergiler uygulayarak karşılık verme tehdidine de ''AB şirketleri ABD'de 2 milyon araba üretiyor. Bu şirketler ABD'de istihdam sağlıyor'' ikazı yaptı. © Fotoğraf: Pixabay Trump'ın çelik kararına karşı AB-Türkiye ittifakı

LİSTEDE YOK YOK

AB kaynaklarına göre, AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı geçici listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

AB VE ÇİN'DEN SERT TEPKİ © REUTERS/ Michaela Rehle IMF Başkanı Lagarde'dan 'Ticaret savaşları iyidir' diyen Trump'a: Kazananı olmaz

Trump, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, tüm ülkelerden ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Buna Çin ve AB büyük tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde 'misilleme' yapılacağını belirterek şu çıkışı yapmıştı:

"Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz.''