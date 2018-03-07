İngiliz polisi: Skripal sinir gazına maruz kalmış

İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal ile kızının maruz kaldığı maddenin sinir gazı olduğunu açıkladı.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley ile İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dame Sally Davies, olaya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

'CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Olayın "cinayete teşebbüs olarak ele alındığını" belirten Rowley, saldırı için özellikle seçildiği değerlendirilen baba-kızın maruz kaldığı maddenin sinir gazı olduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin adını açıklamayan Rowley, soruşturma kapsamında İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Olay yerindeki çalışmaların birkaç gün sürmesinin beklendiğini ifade eden Rowley, pazar öğleden sonra olayın gerçekleştiği Salisbury kent merkezini ziyaret edenler ile görgü tanıklarına, yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Davies de baba-kızın bulunduğu bölgelerin kordon altında tutulmaya devam edileceğini belirterek, kamu sağlığına yönelik herhangi bir riskin düşük seviyede olduğunun altını çizdi.

YOĞUN BAKIMDALAR

Bu arada olay yerine ilk ulaşan polis memurunun da yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.

© REUTERS/ Toby Melville Peskov: Skripal olayının soruşturmasında İngiltere ile işbirliği yapmaya hazırız

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın hastanede yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.

İngiliz polisi baba-kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

AJAN TAKASINDA YER ALMIŞTI

Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.