Çavuşoğlu, Almanya'dan seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi

Berlin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'ye 5 milyondan Alman turist beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu, Almanya'dan seyahat uyarısını gözden geçirmesini de istedi.

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Türkiye'de tatil yapacak olan Alman turistlerin sayısında artış beklediklerini söyledi. Fuarda açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'ye 5 milyondan fazla turist gelmesini beklediklerini ifade ederek ciddi bir artış gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 600 bin turistin geldiğine işaret ederek, bu rakama 2018 sonuna dek ulaşılabileceğini belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Çavuşoğlu, fuarda yaptığı açıklamada bir kez daha Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesini istedi.

'SEYAHAT UYARISI İLİŞKİLERDEKİ GÜNCEL DURUMU YANSITMIYOR'

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının Türkiye'deki gerçeklere uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu uyarının Almanya-Türkiye ikili ilişkilerindeki güncel durumu da yansıtmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha az güvenli olmadığını söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sırasında çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması ve terör saldırıları endişesi sebebiyle Türkiye'ye giden Alman turist sayısı geçen yıl azalarak 3 milyon 600 bine gerilemişti.

Alman Dışişleri Bakanlığı geçen yıl temmuz ayında Alman vatandaşlarının tutuklanması sebebiyle Türkiye'ye seyahat uyarısını güncellemişti.