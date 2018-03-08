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    'Britain First' adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen

    Trump'ın paylaşımlarını retweet ettiği İngiliz aşırı sağcı grubun liderlerine hapis cezası

    © AFP 2018/ BEN STANSALL
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam karşıtı paylaşımlarını retweet ettiği 'Britain First' (Önce Britanya) adlı aşırı sağcı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen dini inançlara yönelik tacizden 36 hafta, grubun lideri Paul Golding de 18 hafta hapis cezası aldı.

    Twitter
    © REUTERS/ Kacper Pempel
    Trump'ın videosunu paylaştığı aşırı sağcı grubun, Twitter hesapları askıya alındı
    İngiltere'nin güneydoğusundaki Folkestone Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya bakan yargıç Justin Barron, Fransen'i kendisine yöneltilen 4 nefret suçunun 3'ünden, Golding'i de yöneltilen 3 nefret suçunun 1'inden suçlu buldu.

    Golding ve Fransen'in Müslümanlar'a ve  İslam inancına yönelik 'düşmanlık sergilediklerini' söyleyen yargıç Fransen'a dini inançlara yönelik tacizden 36 hafta, grubun lideri Paul Golding de aynı nefret suçundan 18 hafta hapis cezası verdi.

    Fransen geçen sene mayıs ayında Canterbury'deki mahkemede bir tecavüz davasında yanlış şekilde sanık olduğunu düşündüğü kişilerin görüntülerini çekmiş ve internette yayımlamıştı. Davada  3 Müslüman yetişkin erkek ile bir genç mahkumiyet almıştı. 

    Fransen ile Golding sanıkların yaşadığı bölgedeki insanalrın evlerine saldırgan broşürler postalamıştı.

    'KENDİ SİYASİ AMAÇLARI İÇİN KULLANDILAR'

    Yargıç Barron açıklamasında "Onların ortak niyetinin Canterbury'deki olayı kendi siyasi amaçları için kullanmak olduğundan şüphem yok. Sanıkların ırkı, dini ve göçmenlik geçmişir dikkat çekmek için kampanya yaptılar" dedi.

    Savcı Jaswant Narwal da davanın Golding ve Fransen'in 'kendilerini ifade etme özgürlüğünü kullanmıyorlardı. Bunun yerine toplumun masum üyelerine yönelik dini inançlarına taciz eylemi amacındalardı" dedi.

    Savcı "Mağdurlar görüntüler internete yüklenince taciz nedeniyle yaşadıkları sıkıntı arttı" ifadelerini kullandı.

    TRUMP'TAN YARDIM İSTEMİŞTİ

    Jayda Fransen
    © AP Photo/ Ben Stevens
    Trump'ın İslamofobik videolarını retweet ettiği aşırı sağcı İngiliz gözaltında
    ABD Başkanı Trump, geçen kasımda Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 islamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.

    Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum" ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti.

    İngiltere Başbakanı Theresa May Trump'a tepki göstermiş, ABD Başkanı daha sonra grubun arka planını bilmediği için söz konusu paylaşımlarda bulunduğunu belirterek özür dilemişti.

    GRUBUN TERÖR LİSTESİ ALINMASI İSTENMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump, Twitter'dan Müslüman karşıtı videolar paylaştı
    Fransen, önceki yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve 'nefret suçu' işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı.

    Grubun, zaman zaman ülkedeki camilerin önünde İncil ve Müslüman toplumunu suçlayıcı içeriklerin yer aldığı broşürler dağıttığı biliniyor. Birleşik Krallık'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.

    Yaklaşık 6 bin üyeli Britain First grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.

    İngiliz parlamentosunda geçen kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

    İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

    Önceki yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

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    Etiketler:
    Nefret suçu, İslamofobi, Hapis cezası, Britain First, Paul Golding, Jayda Fransen, Donald Trump, İngiltere
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