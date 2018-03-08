Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel yeni kabinede yer almayacak

Gabriel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada SPD'nin müstakbel genel başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz'un kendisine yeni hükümette yer almayacağını bildirdiklerini belirtti: "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor… Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu.. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu."

DW Türkçe'nin aktardığına göre Gabriel, siyasi kariyerindeki başarılı icraatı arasında 'yurt dışında haksız yere tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılmasını' da saydı.

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) March 8, 2018

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