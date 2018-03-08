Fransız gazetesi Liberation, Dünya Kadınlar Günü'nde erkeklerden fazla ücret aldı

Fransa'da bugün solcu gazete Liberation'u okumak isteyen erkekler, kadın okuyuculardan yüzde 25 oranında daha fazla ücret ödeyerek gazeteyi satın alabilecek. Amaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekmek.

Liberation gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2 ayrı kapakla çıktı.

Kapaklardan kadın sembolünün yer alanında 'Kadınlar için 2 euro, normal fiyat', erkek sembolünün yer aldığı diğerinde ise 'Erkekler için 2.50 euro' yazıyor.

FRANSIZ KADINLAR AYNI İŞİ YAPAN ERKEKLERDEN YÜZDE 25.7 ORANINDA DAHA AZ ÜCRET ALIYOR

Kapakta yer alan yazıda ise 1972 yılında ülkede eşit işe eşit ücret yasası çıkarılmasına rağmen, 2017 yılında ülkede yapılan bir araştırmaya göre Fransız kadınlarının erkeklerden yüzde 25.7 oranında daha az kazandığı belirtildi.

"Bu adaletsizliği vurgulamak için Liberation aynı farkı bugünkü satış fiyatına uyguladı. Bu da erkeklerin 50 cent daha fazla ödemesi anlamına geliyor" diyen gazete, fiyat farkından elde edilecek geliri de sivil toplum kuruluşu 'Eşitlik Gözlemevi'ne bağışlayacak.

​Liberation gazetesi kampanya için ilhamı mart ayı edisyonunda aynı nedenle erkeklerden daha fazla ücret talep eden Kanadalı aylık haber dergisi 'Maclean's'den aldıklarını da açıkladı.

BAŞBAKAN PHILIPPE KADINLARA DAHA AZ ÖDEME YAPAN ŞİRKETLERE CEZA GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Diğer taraftan dün Fransa Başbakanı Edouard Philippe gelecek hafta nihayete erdirilecek iş yeri reformları paketi kapsamında, 2019'dan itibaren 250'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerine ücret farkını inceleyecek bir yazılımın yüklenmesini planlladıkalrını açıkladı.

Bu yazılımın 2022 itibarıyla 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerine yerleştirilmesi ve haksız yere eşitsiz uygulamalara imza atan şirketlere 3 yıl içinde durumu düzeltmemeleri halinde toplam ücret giderlerinin yüzde 1'ine varan para cezalarının kesilmesi planlanıyor.