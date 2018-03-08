Kayıt
18:49 08 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

    Polonya Cumhurbaşkanı 50 yıl önce ülkeden kovulan binlerce Yahudi'den af diledi

    © AP Photo/ Alik Keplicz
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda 50 yıl önce ülkeden kovulan 13.000 Polonyalı Yahudi'den af diledi. Duda binlerce Yahudinin ülkeden kovulmasında kendi kuşağının sorumluluğu bulunmadığını ve onların özür dilemelerine gerek olmadığını söylese de "Kovulanlardan af diliyorum. Benim ağzım vasıtasıyla Polonya affınızı istiyor" ifadelerini kullandı.

    Polonya Bayrağı
    © AP Photo/ Alik Keplicz
    Polonya Cumhurbaşkanı, tartışılan Holokost yasasını imzaladı
    1968'deki öğrenci protestolarının merkezi olan Varşova Üniversitesi'nde konuşan Duda "Kovulanların affını dilemek istiyorum. Polonya benim ağzım vasıtasıyla onların affını istiyor, (olayların) unutulmasına razı olmalarını istiyor, bugün onların Polonya'da olmamalarından dolayı Polonya'nın üzgün olduğunu kabul etmeye razı olmalarını istiyor" dedi.

    'BU UTANÇ VERİCİ EYLEM İÇİN POLONYA CUMHURİYETİ VE POLONYALILARI AFFEDİN'

    Duda konuşması sırasında " Bugünün özgür ve bağımsız Polonya'sında benim kuşağım bundan sorumlu değil ve özür dilemelerine gerek yok. Ancak lütfen o dönem Polonya'sının gerçekleştirdiği bu utanç verici eylem için Polonya Cumhuriyeti'ni ve Polonyalıları affedin" ifadelerini kullandı.

    1968'de Polonya'daki Sovyetler Birliği destekli komünist yönetim, kendisine karşı yapılan kitlesel öğrenci gösterilerine misilleme olarak Yahudileri partiden ve ülkeden kovma kararı almıştı.

    Ülkeden mallarına el koyularak kovulan 13.000 Yahudi arasında Soykırım'dan (Holokost) kurtulanlar, sosyolog Zygmunt Bauman gibi önde gelen Yahudi entelektüeller ve filozof Leszek Kolakowski gibi Yahudi olmayan muhalifler de bulunuyordu. 

    HOLOKOST YASASI POLONYA İLE İSRAİL'İN ARASINI AÇMIŞTI

    Auschwitz Toplama Kampı
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    Polonya'da Holokost yasası: Nazilerle suç ortaklığı yapıldığını söyleyene 3 yıl hapis
    Duda'nın özrü Varşova'nın tartışmalı yeni Holokost yasasını yürürlüğe sokması nedeniyle İsrail ile ilişkilerin kötü olduğu bir dönemde yaşandı.

    'Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan' yasayı Duda, Meclis'te kabul edilmesinin ardından onaylamıştı

    Söz konusu yasa Polonya'yı bu eylemle  suçlayanlara para cezası ya da 3 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

    Duda'yı konuşması sırasında ellerinde beyaz güllerle protesto eden yüzlerce hükümet muhalifi ise 'Rezalet', 'Yalancı', 'Kampüsten defol' sloganları attı.

    Muhalifler iktidardaki sağcı 'Hukuk ve Adalet' (PiS) hükümetinin 2015'te iktidara gelmesinden bu yana uyguladığı politikaları eleştiriyor.

    Muhalifler özellikle güçler ayrılığını tehdit ettiğini savundukları çok sayıdaki yargısal düzenlemeye tepki gösteriyor. 

    Muhalif Polonyalılar Duda'yı beyaz güllerle portesto etti
    © AP Photo/ Alik Keplicz
    Muhalif Polonyalılar Duda'yı beyaz güllerle portesto etti

    İlgili konular:

    Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin kapısına, gamalı haç çizildi
    Polonya'da Hitler'in doğum gününü kutlayan 5 kişiye gözaltı
    Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğu ırkçı saldırı sonucu yaralandı
    Etiketler:
    Yahudi, Özür, Holokost yasası, Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Andrzej Duda, İsrail, SSCB, Polonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehri
    Dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehri
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam