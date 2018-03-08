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    İngiltere pasaportu

    İngiltere'de Türkiye'ye sahte vize veren çeteye hapis

    © AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
    Avrupa
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    İngiltere'de sahte pasaport ve ehliyet satarak 37 milyon sterlin kazanan dolandırıcılar, toplam 35 yıl hapse mahkum oldu. Dolandırıcıların, Türkiye'ye de sahte vize verdiği ve dolandırılan kişiler arasında Türk vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile birlikte
    © REUTERS/ François Lenoir
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    İngiltere'de kendilerini hükümet görevlisi olarak tanıtan ve sahte internet siteleri üzerinden pasaport ve ehliyet satan dolandırıcılar, toplam 35 yıl hapse mahkum oldu

    BBC'nin haberine göre İngiltere vatandaşı Peter Hall ile eşi Claire'ın de aralarında bulunduğu 6 kişi, hükümet kurumunun sitesine benzeyen sahte siteler üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırarak 37 milyon sterlin kazandı.

    Bu kişilerin Ocak 2011-Kasım 2014 arasında sahte belgeleri yüksek fiyatlara sattığı, dolandırıcıların kazandığı paralarla lüks seyahatlere çıktığı bildirildi.

    Dolandırıcıların, Türkiye'nin resmi vize başvuru sitelerini de taklit ederek Türkiye'ye sahte vize verdiği de ortaya çıktı.

    Dolandırıcıların ABD, Kamboçya ve Vietnam'ın da resmi sitelerini taklit ettiği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Ulusal Ticaret Standartları kurumu, dolandırılan kişiler arasında Türkiye, Hindistan ve ABD vatandaşlarının da bulunduğuna inandıklarını duyurdu.

    Dolandırıcı gruptaki Hall çifti, 27 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. 47 yaşındaki Peter Hall, 15 yıl hapse mahkum olurken, eşi Claire de 4 yıl hapis cezası aldı. Dolandırıcılık çetesindeki diğer dört kişi de 3 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum oldu.

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    Etiketler:
    Pasaport, Vize, Sahtecilik, Clarie Hall, Peter Hall, İngiltere
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