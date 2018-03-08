Avusturya: ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulama planı ‘budalalık’

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, Washington’un Avrupa Birliği’nden (AB) çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulama planlarını eleştirdiği ve ‘budalalık’ olarak nitelediği belirtildi.

Kleine Zeitung gazetesinin haberine göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün Bakanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurz, “Eğer gerekirse ABD’nin yeniden düşünmesine ve bu budalalıktan vazgeçmesine yol açacağını umduğum bir tepki gelir” ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı ayrıca ticaret savaşı halinde ABD’nin de, AB’nin de zararlı çıkacak taraflar olacaklarını kaydetti.

Trump'ın bu hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Ekonomi uzmanlarının, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulunmasına rağmen yeni vergilerin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor.