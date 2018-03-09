FARC lideri devlet başkanı adaylığından çekildi

Adaylıktan çekilme kararı, silah bırakan FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri tarafından, başkent Bogota'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.
Marquez ayrıca kampanya süresi boyunca Londono'nun bazı bölgelerde şiddetli protestolarla karşılanmasını da hatırlatarak, adaylıktan çekilme kararında bu güvenlik eksikliklerinin de bulunduğunu belirtti.
ADAYLIK İÇİN SON BİR HAFTA
Yerel basın, yeni bir aday belirlenmesi konusunun partide gündeme gelmediğini yazdı.
Londono, dün, seçim çalışmalarına ara vermesine neden olan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.
Daha önce de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Küba'da tedavi gören Londono, ağustos ayı sonunda Kolombiya'ya dönmüş ve siyasi parti FARC'ın kuruluş kongresine katılmıştı.
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