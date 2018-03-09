Çipras'a kıskaç: İki Yunan askeri için niye Erdoğan'ı aramıyorsun?

Türkiye'de sınırı geçmelerinin ardından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras ile anamuhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri Kiriakos Miçotakis arasında söz düellosu yaşandı.
#Greece News: Tsipras-Mitsotakis Battle it Out in Parliament over 2 Greek Soldiers https://t.co/53Wq2XAx49 pic.twitter.com/DVTMUbzk3c— Corfu Κέρκυρα (@_Corfu) 8 Mart 2018
Yunan parlamentosundaki kapışmada, Miçotakis, Çipras'a ''Niye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp iki askerin bırakılmasını istemiyorsun? Erdoğan'la aranızda doğrudan telefon hattı var, iki askeri kurtarmak için neden bu hattı hemen kullanmıyorsun'' diye seslendi.
Bu çıkış karşısında şaşalayan Çipras, 'doğru zaman olduğuna karar verirse Erdoğan'ı arayacağı' yanıtını verdi.
Sağcı muhalefet liderine ''İki askerle ilgili söylediğiniz her şey kendi küstahlığınızı gösteriyor. Yunan parlamentosuna gelip 'başbakan niye hala Türk Cumhurbaşkanı'nı aramadı' demek sorumsuzluktur'' diye çatan solcu başbakan, şunları söyledi:
''Şubat başında Kardak bölgesinde yaşanan olayda (Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemilerinin çarpışması) Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım. Şimdi rutin bir sınır olayını, bizi maceralara sürükleyebilecek büyük bir diplomatik meseleye dönüştürmeyeceğim. Doğru gördüğümde, durumu daha da kötüleştirmeyeceğine emin olduğumda, silahlı kuvvetlerle de konuştuktan sonra, gerekirse Türk Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı'nı ararım.''
'ERDOĞAN’A NE DEDİĞİNİ AÇIKLA'
Bunun üzerine Miçotakis, Çipras'a meydan okudu:
'ATİNA'DAYKEN ERDOĞAN'A GEREKENİ SÖYLEDİM'
'SORUMSUZ, CİDDİYETSİZ'
Erdoğan'la 7 Aralık'taki Atina ziyaretinde görüşmüş olan Miçotakis'den, parlamentodaki atışma öncesinde de ''Hükümet ulusal meselelere son derece sorumsuzca ve ciddiyetten uzak şekilde, ufak çaplı taktikler çerçevesinde yaklaşıyor'' açıklaması gelmişti.
Από την επίσκεψη Erdogan στην Αθήνα! #Erdogan #Erdogan_in_Athens #erdoganvisitgreece #Επισκεψη_Ερντογαν #Ερτογαν #mitsotakis #mordor #sauron pic.twitter.com/n8NtL7OQsU— iMontage (@iMontage) 7 Aralık 2017
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