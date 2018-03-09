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    Yunanistan parlamento Başbakan Aleksis Çipras

    Çipras'a kıskaç: İki Yunan askeri için niye Erdoğan'ı aramıyorsun?

    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Sınırı geçip Türkiye'de tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili Yunan parlamentosunda gerilim yaşandı. Anamuhalefet lideri Miçotakis, Başbakan Çipras'a ''Niye Erdoğan'ı arayıp askerlerin bırakılmasını istemiyorsun? İki askeri kurtarmak için Erdoğan'la aranızdaki doğrudan telefon hattını neden hemen kullanmıyorsun'' diye yüklendi.

    Türkiye'de sınırı geçmelerinin ardından tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras ile anamuhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri Kiriakos Miçotakis arasında söz düellosu yaşandı.

    Türkiye - Yunanistan sınırı / Meriç Nehri / Dimetoka
    © REUTERS/ Alexandros Avramidis
    Sınırı geçen iki Yunan askeri casusluktan tutuklandı
    1 Mart'ta Meriç bölgesinde yakalanan iki Yunan askeri, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti, ama casusluktan tutuklanmıştı.

    Yunan parlamentosundaki kapışmada, Miçotakis, Çipras'a ''Niye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp iki askerin bırakılmasını istemiyorsun? Erdoğan'la aranızda doğrudan telefon hattı var, iki askeri kurtarmak için neden bu hattı hemen kullanmıyorsun'' diye seslendi.

    Sınırı geçen 2 Yunan askeri
    © AA/ Hakan Mehmet Şahin
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    'DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNA KARAR VERİRSEM ARARIM'

    Bu çıkış karşısında şaşalayan Çipras, 'doğru zaman olduğuna karar verirse Erdoğan'ı arayacağı' yanıtını verdi.

    Sağcı muhalefet liderine ''İki askerle ilgili söylediğiniz her şey kendi küstahlığınızı gösteriyor. Yunan parlamentosuna gelip 'başbakan niye hala Türk Cumhurbaşkanı'nı aramadı' demek sorumsuzluktur'' diye çatan solcu başbakan, şunları söyledi:

    Sınırı geçen 2 Yunan askeri
    © AA/ Hakan Mehmet Şahin
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    'RUTİN BİR OLAYI BÜYÜK BİR MESELEYE DÖNÜŞTÜRMEYELİM'

    ''Şubat başında Kardak bölgesinde yaşanan olayda (Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemilerinin çarpışması) Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım. Şimdi rutin bir sınır olayını, bizi maceralara sürükleyebilecek büyük bir diplomatik  meseleye dönüştürmeyeceğim. Doğru gördüğümde, durumu daha da kötüleştirmeyeceğine emin olduğumda, silahlı kuvvetlerle de konuştuktan sonra, gerekirse Türk Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı'nı ararım.''

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas (Nikos Kotzias)
    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
    Yunanistan: Türkiye rutin bir süreci krize çevirmemeli

    'ERDOĞAN’A NE DEDİĞİNİ AÇIKLA'

    Bunun üzerine Miçotakis, Çipras'a meydan okudu: 

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © AFP 2018/ ANGELOS TZORTZINIS
    Yunanistan, iki askerinin Türkiye’de tutuklanmasını AB ve NATO’ya taşıyor
    ''Önceki telefon görüşmesinde güvenin sarsıldığı anlaşılıyor. (15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan) 8 Türk askerinin yakalanmasından sonra Erdoğan ile yaptığınız telefon görüşmesini kast ediyorum. O görüşmede neler konuştunuz? Bugüne kadar sadece Erdoğan'ın anlattıklarını biliyoruz; kendisine askerleri en kısa sürede iade edeceğinizi söylediğinizi belirtti. Siz hiçbir zaman bunu yalanlamadınız. Hadi, şimdi yalanlayın!'' 

    'ATİNA'DAYKEN ERDOĞAN'A GEREKENİ SÖYLEDİM'

    Binali Yıldırım - Tufan Erhürman
    © AA/ Güven Yılmaz
    Yıldırım: Yunan askerlerlerinin tutuklanmasını AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi
    Yunan Başbakanı ise ''Ben ne diyeceksem, Erdoğan'a (7 Aralık 2017'de) Atina’dayken söyledim. Egemenlik haklarımızı koruma hakkımızın şüphe götürmeyeceğini belirttim. Türkiye'nin Ege'de provokatif davranışlarını gündeme getirdim'' karşılığını verdi.

    'SORUMSUZ, CİDDİYETSİZ'

    Erdoğan'la 7 Aralık'taki Atina ziyaretinde görüşmüş olan Miçotakis'den, parlamentodaki atışma öncesinde de ''Hükümet ulusal meselelere son derece sorumsuzca ve ciddiyetten uzak şekilde, ufak çaplı taktikler çerçevesinde yaklaşıyor'' açıklaması gelmişti.

    Etiketler:
    Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Aleksis Çipras, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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