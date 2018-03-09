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    SPD Genel Merkezi Andrea Nahles, Hubertus Heil, Fraziska Giffey, Heiko Mass, Katarina Barley, Svenja Schulze, Olaf Scholz, Lars Klingbeil, Michael Roth, Berlin, 9 Mart 2018

    Almanya'da Sosyal Demokrat Partili bakanlar açıklandı

    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya'da Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasındaki 'büyük koalisyon' hükümetinde yer alacak SPD'li bakanların isimleri belli oldu.

    Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas
    © AFP 2018/ Odd ANDERSEN
    Almanya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu
    SPD'nin müstakbel Genel Başkanı Andrea Nahles ile geçici Genel Başkan Olaf Scholz, partinin kabineye gönderdiği 6 yeni bakanı açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığına Adalet Bakanı Heiko Maas, ondan boşalan Adalet Bakanlığına da Aile Bakanı Katarina Barley getirildi.

    YENİ KRAL SCHOLZ: HEM MALİYE BAKANI HEM DE BAŞBAKAN YARDIMCISI

    SPD'nin koalisyon pazarlıklarında Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel'den kopardığı en büyük ödün maliye bakanlığıydı.

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    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
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    Kabine tacının en büyük mücevheri niteliğindeki Maliye Bakanlığı koltuğuna, aynı zamanda Hamburg Belediye Başkanı olan Olaf Scholz oturacak. 

    Scholz, yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SPD'nin eski genel sekreteri Hubertus Heil'a emanet edildi.

    İKİ YENİ YÜZ

    Mevlüt Çavuşoğlu Sigmar Gabriel ortak basın toplantısı Berlin, Almanya 6 Mart 2018
    © REUTERS/ FABRIZIO BENSCH
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    Barley'den boşalan Aile Bakanlığına Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirildi.

    Çevre Bakanlığı ise SPD Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze'ye verildi.

    MÜNTEFERİNG'SİZ OLMAZ

    Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı nezdinde Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un görevine devam edeceği açıklandı. SPD milletvekili Michelle Müntefering de Uluslararası Kültür Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak. Müntefering aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor.

    Alman taraftar.
    © AFP 2018/ Martin Bureau
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    'BAŞINA BUYRUK OLMAYACAK, EKİBE UYACAK'

    SPD'de de aylar süren iç çekişmelerin ardından bakanlıklara getirilecek isimlerin sadece yeterlilik değil, ekip çalışması ruhuna uygunluk kriterine göre seçileceği mesajı verilmişti. CDU ile koalisyona gitmesi sonucunda sürekli oy erozyonuna uğrayan SPD'de yeni seçilecek Genel Başkan'ın kabinede yer almaması kararlaştırılmıştı.

    SAVUNMA BAKANI DEĞİŞMEDİ

    Merkel de Ekonomi ve Enerji Bakanlığını Peter Altmaier'e vermiş, Savunma Bakanlığını Ursula von der Leyen'in devam ettirmesine karar vermiş, Sağlık Bakanlığını CDU içindeki baş muhalifi Jens Spahn'a emanet etmiş, Tarım Bakanlığına CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner'i, Eğitim Bakanlığına Anja Karliczek'i getirmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile birlikte
    © REUTERS/ François Lenoir
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    Bakanlık seviyesindeki Başbakanlık Dairesi Başkanlığı Helge Braun’a, Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı Anette Widmann-Mauz'a teslim edildi. Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığını Monika Grütters devam ettirecek.

    CSU LİDERİ İÇİŞLERİ, YURT VE İMAR BAKANI OLDU

    Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın adı 'İçişleri, Yurt ve İmar Bakanlığı' diye değiştirildi. Bu önemli görevi, göçmen karşıtlığı ve Türkiye'ye eleştirileriyle de dikkat çeken CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer üstlenecek.

    CSU'dan Andreas Scheuer Ulaştırma Bakanı olurken Gerd Müller Kalkınma Bakanlığına devam edecek.

    Deniz Yücel
    © AFP 2018/ Kay Nietfeld
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    MERKEL 14 MART'TA 4. KEZ BAŞBAKAN

    Taraflar 12 Mart'ta koalisyon sözleşmesine imza atacak.

    CDU'lu Başbakan Merkel'in 14 Mart'ta mecliste 4'üncü kez başbakanlık görevine seçilmesi bekleniyor. Meclisteki oylamanın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmen atanacak ve yemin ederek görevlerine başlayacak.

    Etiketler:
    bakanlar, yeni kabine, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Horst Seehofer, Angela Merkel, Michelle Müntefering, Michael Roth, Svenja Schulze, Franziska Giffey, Hubertus Heil, Katarina Barley, Heiko Maas, Olaf Scholz, Andrea Nahles, Almanya
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