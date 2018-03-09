Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun

Almanya Başbakanı, Trump'ın çıkardığı çelik ve aliminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük vergileri karşısında ABD ile ticaret savaşı değil anlaşma istediğini belirtti. Merkel "AB için en iyi seçenek muaf tutulmak olur" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı çelik ve aliminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük vergilerinden Avrupa Birliği'nin (AB) muaf tutulması çağrısı yaptı.

'KİMSE KAZANAMAZ'

Münih kentinde iş aleminin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıda konuşan Merkel, Trump'ın açmaya kalkıştığı ticaret savaşları için 'kimsenin kazanamayacağı, kimsenin karlı çıkamayacağı' uyarısını yaptı.

'AB MİSİLLEMESİ SON SEÇENEK' © REUTERS/ ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki

Bu durumdan çıkış için tek yolun Trump'la müzakere olduğunu savunan şansölye, gerekirse AB'nin Amerikan ürünlerine misilleme vergi getirmesini destekleyeceğini, ama önceliği, krizi atlatmak için ABD ile AB arasında ticari görüşmelere geçilmesine verdiğini belirtti.

'SAVAŞ DİLİ KULLANMAM' © REUTERS/ AB'den misilleme: ABD'nin kotu, fıstık ezmesi ve viskisine yüzde 25 vergi hazırlığı

''Savaş, dövüş dili kullanmak istemiyorum, bu ilerleme kaydetmemize yardımcı olmaz, en nihayetinde herkese zarar verir. Böyle bir rekabeti kimse kazanamaz'' diyen Merkel, AB ile ABD arasında ticaret anlaşmasına varmak için uğraşmak gerektiğini telkin etti.

''Görüşmelerimizde nihai amacımızın bu olduğunu çok ama çok net belirteceğiz'' diyen Almanya Başbakanı, "AB için en iyi seçenek muaf tutulmak olur" vurgusu yaptı.