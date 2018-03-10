Yunanistan Savunma Bakanı: Askerlerimiz Türkiye’de rehin

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türk devriyeleri tarafından tutuklanan 2 Yunan askerinin Türkiye’de rehin olduğunu söyledi.

Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, açıklamalarda bulundu. Kameros konuyla ilgili şöyle konuştu:

Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş'te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşımı, Türkiye ile aramızda yaşanan hadise hakkında bilgilendirdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bu askerler Yunanistan'ın, Avrupa'nın ve NATO'nun askerleri. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim" dedi.

Greek Defence Minister says Greek soldiers hostages of Turkey. Makes dramatic… #dailyhellas https://t.co/amhnwl7Qze pic.twitter.com/k39JSYAfEL — dailyhellas (@dailyhellascom) 9 Mart 2018

​Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.