Yunanistan Savunma Bakanı: Askerlerimiz Türkiye’de rehin

Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş'te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşımı, Türkiye ile aramızda yaşanan hadise hakkında bilgilendirdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bu askerler Yunanistan'ın, Avrupa'nın ve NATO'nun askerleri. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim" dedi.
Greek Defence Minister says Greek soldiers hostages of Turkey. Makes dramatic… #dailyhellas https://t.co/amhnwl7Qze pic.twitter.com/k39JSYAfEL— dailyhellas (@dailyhellascom) 9 Mart 2018
Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.
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