Atina'dan Meriç için yeni askeri düzenleme

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Yunanistan, 2 askerinin Türkiye'de tutuklanması karşısında, Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti.

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan sınır komutanlıklarına gönderilen yeni talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2'den 7'ye çıkarıldı.

Talimata göre, benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak. Ama yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı öğrenilemedi.

SAVAŞ GEMİLERİ DE ALINACAK

Yunan Savunma Bakanlığı, ayrıca deniz kuvvetleri için 4 firkateyn daha satın alınmasına karar verdi.

YUNAN SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE'DE REHİNLER

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Edirne'de tutuklu bulunan ve mahkeme önüne çıkmayı bekleyen iki Yunan askerinin Türkiye'de 'rehine' statüsünde bulunduğunu iddia etmesi, anamuhalefetteki sağcı Yeni Demokrasi (ND) kadar iktidardaki SYRİZA'nın milletvekilleri arasında da eleştiri konusu oldu.

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Yunan basını, Alman medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 Yunan askerinin Türk topraklarına kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı geçtikleri sorusuna, soruşturmayı sürdüren Türk yargısının karar vereceğine' dair açıklamasını ön plana çıkardı.

ALMAN GAZETECİLERE GÖZALTI VAKASI

Bu gelişmeler yaşanırken Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında kalan sınır bölgesinde kendilerini Alman ARD Televizyonu muhabirleri olarak tanıtan iki Alman vatandaşının askeri sınır bölgesine izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmaları dikkat çekti. Orestiada karakoluna sevk edilen gazetecilerin çekim izni olmadan bölgede bulundukları belirtildi.

© REUTERS/ Vassilis Ververidis/Motion Team/File Photo Türkiye-Yunanistan sınırında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLİYOR

Yunanistan-Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri, yıllardır Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin kullandığı bir geçiş noktası. Göçmenlerin pek çoğu nehri aşmaya çalışırken soğuktan ya da boğularak hayatını kaybediyor.

Son zamanlarda, göçmenlerin yasadışı şekilde Türkiye'ye geri gönderildiğine ilişkin haberler geliyor, ancak Yunan makamları bu iddiaları reddediyor.