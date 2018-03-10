Skripal'in eşinin mezarı otopsi için açıldı

İngiliz polisi, Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından başlattığı soruşturmada 240’tan fazla tanığı dinlerken, ajanın daha önce hayatını kaybeden eşinin mezarı da otopsi için açıldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Salisbury kentinde bir alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunan Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) ajanı Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemini etkileyen bir kimyasal ile zehirlendiği şüphesiyle başlatılan soruşturmada, polisin 240’tan fazla görgü tanığı tespit ettiğini açıkladı.

Acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından konuşan Rudd, hükümetin olayın aslının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmaya geniş kaynak ayırdığını kaydetti.

OTOPSİNİN NEDENİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

© REUTERS/ Henry Nicholls İngiliz polisi: Skripal sinir gazına maruz kalmış

Terörle mücadele polisinin yanı sıra askeri birimlerin de dahil olduğu soruşturma kapsamında, Skirpal’in 2012'de ölen eşinin mezarı da 'zehirlenmiş olabileceği' şüphesiyle otopsi için açıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ludmila Skripal'in ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor ancak Skripal'in komşuları, eski ajanın eşinin trafik kazasında öldüğünü söylüyor.

Salisbury’de Skripal soruşturmasında kilit önemi bulunan noktalar polis kordonunda tutulurken, eski Rus ajan ile kızının acil servise taşındığı karantina altındaki ambulans da bugün askeri bir araçla adı açıklanmayan bir yere nakledildi.

Öte yandan Salisbury Bölge Hastanesinde tedavileri süren Skripal ile kızının durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında Salisbury'de 250 terörle mücadele polisinin yanı sıra 180 İngiliz askerinin görevlendirildiği belirtildi.