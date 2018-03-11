Paris’te Afrin protestosu

Paris’te, cumhurbaşkanlığı konutu olan Elysee Sarayı’nın yakınlarında gerçekleştirilen protestoya YPG yanlısı 300 ila 400 kişinin katıldığı belirtiliyor.
«#Afrine n'est pas seule»: une manifestation pro-kurde spontanée s'est déroulée à Paris— Sputnik France (@sputnik_fr) March 10, 2018
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Görgü tanıklarının aktardığına göre, gösteriye katılanların sayısının 10.000 kişiyi bulmasını beklediklerini söyleyen protestocular, ‘Afrin yalnız değildir’ şeklinde sloganlar attı.
Paris. Urgent. Manifestation surprise des #kurdes devant le palais de #Elysée. Ils protestent contre l'offensive d'#Erdogan aux portes d'#Afrin pic.twitter.com/NwjGCXvnKS— Stéphanie Roy (@StroyPress) March 10, 2018
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