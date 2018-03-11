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    Marine Le Pen

    Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

    © REUTERS/ Pascal Rossignol
    Avrupa
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    Fransa'da aşırı sağ görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin başkanlığına Marine Le Pen yeniden seçildi.

    FN'nin ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde yapılan kongresinde parti tüzüğünde değişiklik ve genel başkan seçimi için delegeler oy kullandı.

    1500 delegenin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut Genel Başkan Marine Le Pen yeniden seçildi.

    Ayrıca parti iç tüzüğünde revizyona gidilerek, delegelerin beşte dördünün desteğiyle  Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edildi.

    Fransa'da aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin (FN) Başkan Yardımcısı Florian Philippot- Genel Başkan Marine Le Pen
    © AFP 2018/ JOEL SAGET
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    Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN'nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi iptal edildi. FN'nin şimdiye kadar Merkez Komite olarak adlandırılan çekirdek kadrosunun Ulusal Konsey olarak değiştirildiği belirtilirken, oylama sonucu partinin bu en yetkili organına sırasıyla Louis Aliot, Steeve Briois, Nicolas Bay, David Rachline, Bruno Gollnisch, Julien Sanchez, Stéphane Ravier, Wallerand de Saint-Just, Sébastien Chenu ve Marie-Christine Arnautu seçildi.

    1972'de FN'yi kuran baba Le Pen, 39 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2011'de koltuğunu kızı Marine Le Pen'e devretmişti. Sonrasında baba ve kızı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2015'te parti üyeliğinden atılan baba Le Pen, 2011 yılından beri FN'nin onursal başkanıydı.

    Marine Le Pen ve Jean-Marie Le Pen
    © REUTERS/ Robert Pratta
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    Dün başlayan ve bugün sona erecek kongrede parti isminde yapılacak bir değişikliğin oylamaya sunulacağı açıklanmıştı. İsim değişikliği ile ilgili kararın Genel Başkan Le Pen'in akşam saatlerinde yapacağı konuşmadan sonra duyurulacağı öğrenildi.

    Bu arada parti kongresine, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl ağustos ayında istifa eden Baş Stratejisti Steve Bannon da katılarak delegelere hitap etti. Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de Beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'İn başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.

    Etiketler:
    Ulusal Cephe, Steve Bannon, Jean Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fransa
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