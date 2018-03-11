Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri değişmedi

FN'nin ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde yapılan kongresinde parti tüzüğünde değişiklik ve genel başkan seçimi için delegeler oy kullandı.
1500 delegenin katıldığı kongrede tek aday olan mevcut Genel Başkan Marine Le Pen yeniden seçildi.
Ayrıca parti iç tüzüğünde revizyona gidilerek, delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edildi.
1972'de FN'yi kuran baba Le Pen, 39 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2011'de koltuğunu kızı Marine Le Pen'e devretmişti. Sonrasında baba ve kızı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2015'te parti üyeliğinden atılan baba Le Pen, 2011 yılından beri FN'nin onursal başkanıydı.
Bu arada parti kongresine, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl ağustos ayında istifa eden Baş Stratejisti Steve Bannon da katılarak delegelere hitap etti. Trump ile çalışmaya başlamadan önce ABD’de Beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'İn başında olan Bannon, Trump'ın sağ kolu olarak biliniyordu.
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