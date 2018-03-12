Berlusconi: Putin açık ve pozitif biri

İtalya eski başbakanı ve merkez sağ Haydi İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi, Rus gazeteci Andrey Kondraşov'un ‘Putin' isimli belgesel filmi için kamera karşısına geçti.

Berlusconi Putin hakkında, "O herkese saygı duyan bir insan. O açık bir insan. Bunun, diğerlerini seven, büyük sorumlulukları ve yükleri dinlenme anları ve diğer insanlara karşı duydukları sempati ile ustaca birleştiren tüm pozitif insanların özelliği olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Batılı siyasi liderlerin Putin'le ilgili tutumundan ötürü kendisini eleştirdiklerini hatırlatan Berlusconi, "Avrupa ve Amerika'nın çeşitli siyasi liderleri, tutumum nedeniyle beni çok sıkı eleştirdi. Fakat ben, her zaman olduğu gibi, durumu net olarak görebiliyorsam, o durum hakkında açıklama yapmaktan da hiçbir şekilde çekinmem" ifadelerini kullandı.