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    DİTİB

    Almanya'da DİTİB'e 'Başkomutanımız Erdoğan' tepkisi

    © REUTERS/ Axel Schmidt
    Avrupa
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    Almanya'da DİTİB tarafından planlanan Türkiye ziyaret turu programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Başkomutanımız' olarak bahsedilmesi tepkilere yol açtı.

    Almanya'daki 900'ün üzerinde cami derneğinin çatı kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) genç yetişkinler için düzenlemeyi planladığı Türkiye ziyaret turu Almanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

    DİTİB'in Köln'deki binası
    © AFP 2018/ Oliver Berg / dpa /
    DİTİB imamlarına yönelik casusluk soruşturması kapatıldı
    DW Türkçe'nin Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinden aktardığı habere göre, ziyaret programında Türkiye turunun 'son durağı' olması planlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Başkomutanımız' olarak bahsedilmesi, Almanya'da tepkiyle karşılandı.

    24-31 Mart tarihleri arasındaki Paskalya tatilinde düzenlenecek etkinlikle ilgili duyuru ve tanıtımların, Leverkusen ve Porz kentlerindekiler de dahil olmak üzere çeşitli DİTİB camilerinde yapılmaya başlandığı belirtildi. Üniversite öğrencileri için planlanan tura katılım bedelinin öğrenciler için her şey dahil 399 euro, diğer katılımcılar içinse 885 euro olacağı kaydedildi.

    Tur kapsamında Çanakkale ziyaretinin de yer alacağı ve bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların İngiliz ve Fransızlar karşısında zafer elde ettiği alana da gidileceği bildirildi. Turun 'Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya' projesi kapsamında düzenleneceği kaydedildi.

    Kölner Stadt-Anzeiger'in haberinde, DİTİB temsilcilerinden konuyla ilgili bilgi alınmaya çalışıldığı ancak yanıt kendilerine yanıt verilmediği belirtildi. Haberde, kurumun sözcüsü Ayşe Aydın'ın Genel Sekreter Bekir Alboğa'nın 'yetkili olduğunu' söyleyerek cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.

    'DİTİB TRUVA ATI GİBİ'

    Bochum Ruhr Üniversitesi Din Araştırmaları Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yeşiller Partisi'nin eski milletvekili Volker Beck, DİTİB'in 'milliyetçi bir devlet propagandası' yaptığını söyledi.

    DİTİB'in Köln'deki binası
    © AFP 2018/ Oliver Berg / dpa /
    Almanya'da federal hükümetin DİTİB'e mali desteği azalacak
    "Alman siyasetinin artık buna göz yumamayacağını" belirten Beck, "DİTİB'in bir truva atı gibi davranıyor oluşu giderek daha belirgin hale geliyor. Görünüşte din, hakikatte ise Türk devleti ve Erdoğan" şeklinde konuştu.

    Almanya'da faaliyet gösteren DİTİB, sık sık Türk hükümetinin etkisi altında kalmakla eleştiriliyor.

    DİTİB hafta sonu Almanya'nın çeşitli kentlerindeki Türk camilerine düzenlenen çeşitli saldırılarla gündeme gelmişti. Saldırıların ardından DİTİB, camilerin daha iyi korunmasını ve olayların aydınlatılmasını istemişti. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Etiketler:
    Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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