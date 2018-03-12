Le Pen'den yeni isim önerisi: Ulusal Cephe yerine Ulusal Toplanma

Fransız siyasetinde yükselişte olmasına karşın cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, aşırı sağcı sicili geride bırakma hesabıyla partinin isminin Ulusal Toplanma (Rassemblement National) olarak değiştirilmesini önerdi.

Ulusal Cephe'nin (FN) Fransa'nın işçi sınıfının yoğun olduğu kuzeydeki Lille kentinde düzenlediği kurultayda, parti lideri Marine Le Pen'den isim değişikliği önerisi geldi.

Le Pen, parti yetkililerinin ismin Ulusal Toplanma (Rassemblement National) olarak değiştirilmesi üzerinde uzlaştığını belirtti. Ancak bu değişikliğin gerçekleşmesi için tüm parti üyelerinin posta yoluyla oy kullanacağı bir onay süreci gerekiyor.

'BU İSİM, PSİKOLOJİK FREN'

Kurultayın sonunda coşkulu parti delegelerine seslenen Le Pen, ''Ulusal Cephe ismi kimsenin inkar edemeyeceği epik ve muzaffer bir geçmişi taşıyor'' dedi.

Ama diğer yandan Ulusal Cephe isminin Fransa'de pek çok kesim için partinin saflarına katılmalarını ya da temsilcilerine oy vermelerini engelleyen 'psikolojik fren' görevi gördüğünü dile getiren kadın lider, bu ismin, partinin merkeze değil kenarlara ait uç bir örgüt olduğu günlerden kalma olduğuna işaret etti.

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Le Pen, artık partinin geleneksel tabanının ötesindeki seçmenlere de hitap etmesi, onları da cezbetmesi, siyasi müttefikleri kendine düşman etmek yerine saflarına çekmesi gerektiğini söyledi.

BANNON'IN TERSİ YÖNDE

Oysa Donald Trump'ın siyasi başstratejisti sıfatıyla ABD Başkanı seçilmesinde büyük rol oynayan ama Trump tarafından bir yılı doldurmadan Beyaz Saray'dan kovulan Stephen K. Bannon, önceki gün FN kurultayında farklı mesajlar vermişti. Bannon, ateşli bir konuşma yapıp ''Bırakın size ırkçı desinler'' çıkışında bulunmuştu.

"Bannon in France"https://t.co/oDYpzR38HF"Le Pen: important to listen to the man who was 'the architect of Donald Trump’s victory' and has written about globalisation,protectionism and giving to regular people the power that 'has been practically illegally captured by the elite'" pic.twitter.com/A20o2z1aIV — Richard Falknor (@highblueridge) 11 Mart 2018

Le Pen'in Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerini neoliberal sistemin şapkadan tavşan gibi çıkardığı Emmanuel Macron karşısında kaybetmesi ve ardından düzenlenen parlamento seçimlerinde FN'nin kaydadeğer başarı elde edememesinin ardından parti yeniden canlanma ve gündem olmanın yollarını arıyor.

© AFP 2018/ Denis Charlet Le Pen Putin’e başkanlık seçimleri için başarı diledi

'HÜKÜMET ETMEK NİYETİNDEYİZ'

2011'de babasının yerine parti lideri seçildiğinden beri göçmen, küreselleşme, AB karşıtı söyleme cila çekerken partiyi 'tekinleştirme', 'merkezileştirme' çabasına giren Le Pen de konuşmasında şu vurguyu yaptı:

''Herkes net şekilde anlamalı ki, biz iktidar olmaya, hükümet etmeye kararlı bir partiyiz. İsmimiz bir projenin ötesinde herkesi toplanmaya, bize katılmaya yönelten bir çağrı, bir nida olmalı.''

BABA LE PEN: SİYASİ SUİKAST © REUTERS/ Charles Platiau Le Pen'in partisine adli soruşturma

Nazi savunucusu, Yahudi karşıtı söylemini sürdürdüğü için kurucusu olduğu partiden kızı Marine tarafından 2015'te kovulan Jean-Marie Le Pen ise Ulusal Cephe isminin değiştirilmesi girişimine 'siyasi suikast' tepkisini gösterdi.

''Ulusal Cephe bir ruh, bir hikaye, bir geçmiştir. Bütün bunlar görmezden gelinemez'' diyen baba Le Pen, kızı tarafından partinin ismi değiştirilirse Ulusal Cephe ismini kullanmanın herkesten çok kendisinin hakkı olacağını belirtti.

FN ise kurultayda Jean-Marie Le Pen ile bağlarını kesme ve 'onursal başkan' ünvanını geri almayı kararlaştırdı.