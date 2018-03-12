Slovakya'da gazeteci cinayetine tepki, içişleri bakanını da götürdü

Slovak hükümetinin İtalyan mafyasıyla yolsuz ilişkilerini araştıran gazetecinin sevgilisiyle birlikte öldürülmesinden beri düzenlenen kitlesel protestolar, hükümetten üçüncü istifayı getirdi. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak görevlerinden istifa etti.

© NASA. Radovan Stoklasa Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı

Slovakya'da hükümetin mafyayla birlikte karıştığı yolsuzlukları araştıran gazeteci Jan Kuciak, nişanlısı Martina Kusnirova ile birlikte öldürülmüş halde bulunduğundan beri halk ayakta.

Başkent Bratislava'nın doğusunda yaşayan 27 yaşındaki Kuciak, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü 'Ndrangheta' ile bağlantılı İtalyan işadamlarının Slovakya'nın doğusunda bir şebeke kurduklarını ve yıllardır AB fonlarını hortumladıklarını ileri sürüyordu.

25 Şubat'ta öldürülmesinden beri her gün ülke çapında protesto gösterileri düzenlenirken hükümet sallanıyor. Cuma akşamı Bratislava ve diğer onlarce kentte düzenlenen protestolara katılım, Kasım 1989'da Çekoslovakya'daki Kadife Devrim eylemleri sonrasının en yüksek rakamlarına ulaştı.

FİCO'NUN EKİBİ SUÇLANIYOR

Başzanlı konumundaki İtalyan işadamının ilişkileri Başbakan Robert Fico'ya dek uzanıyor.

İlkin Fico'nun başsanışmanı Maria Troskova ile Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Viliam Jasan, İtalyanla geçmişte iş yaptıkları suçlamaları yüzünden istifa etmek zorunda kaldı.

Two weeks after the murder of journalist #JanKuciak + Martina Kušnírová, & in the wake of massive demonstrations, #Slovakia's Interior minister Robert #Kalinak — subject of corruption allegations — resigns. He is the 3rd resignation from Fico's govt so far https://t.co/32fCEWBtxx pic.twitter.com/tSCdGDSe1F — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 12 Mart 2018

Bugün de İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak'ın istifası geldi.

Slovakia’s interior minister resigns, dealing the worst blow yet to Fico’s government https://t.co/6EleNRc443 pic.twitter.com/EbHndV5KFO — Bloomberg Politics (@bpolitics) 12 Mart 2018

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Öncesinde cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlının hiçbir suçlamada bulunulmadan serbest bırakılması, kamuoyundaki infali artırdı. Zira bırakılanlardan biri Fico'nun ekibiyle iş yaptığı iddia edilen İtalyan.

CUMHURBAŞKANI'NDAN SEÇİM ÇAĞRISI

Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, halkın güveninin yeniden tesis edilmesi için ya hükümetin radikal biçimde yeniden yapılanması ya da derhal erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

BAŞBAKAN: MEZARLARINDA DANS ETMEYİN

Cumhurbaşkanının çağrısını reddeden Fico, değişiklik yapılıp yağılmayacağını partisinin ve koalisyondaki iki küçük ortağının belirleyeceğini söyledi.

Başbakan ''Muhalefet, medya ve şimdi de cumhurbaşkanı iki genç insanın mezarları üzerinde dans ediyor, ama biz böyle yapmayacağız'' dedi.

KOALİSYONUN BİR ORTAĞI ŞARTLAR GETİRDİ

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Ama Fico'nun ortaklarından biri olan Most-Hid grubu, koalisyonu devam ettirmek için İçişleri Bakanı Kalinak'in istifasını da içeren şartlar koştu.

Zira Kalinak'ın polisten sorumlu en üst isim olarak bağımsız ve tarafsız bir soruşturma sağlayamayacağı belirtiliyordu.

Kalinak da istifasını açıklarken ''En önemlisi, istikrarın korunması'' dedi.

KOALİYONUN DİĞER ORTAĞI ERKEN SEÇİM UYARISI YAPTI

Bunun koalisyonun devam etmesine, hükümetin hayatta kalmasına yetip yetmeyeceği merak konusu.

Fico'nun diğer ortağı Slovak Ulusal Partisi (SNS), Most-Hid hükümetten desteğini çekerse ya da koalisyon parlamento çoğunluğunu kaybederse erken seçim istediğini duyurdu.