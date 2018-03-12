Slovakya'da gazeteci cinayetine tepki, içişleri bakanını da götürdü

Başkent Bratislava'nın doğusunda yaşayan 27 yaşındaki Kuciak, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü 'Ndrangheta' ile bağlantılı İtalyan işadamlarının Slovakya'nın doğusunda bir şebeke kurduklarını ve yıllardır AB fonlarını hortumladıklarını ileri sürüyordu.
FİCO'NUN EKİBİ SUÇLANIYOR
Başzanlı konumundaki İtalyan işadamının ilişkileri Başbakan Robert Fico'ya dek uzanıyor.
İlkin Fico'nun başsanışmanı Maria Troskova ile Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Viliam Jasan, İtalyanla geçmişte iş yaptıkları suçlamaları yüzünden istifa etmek zorunda kaldı.
Two weeks after the murder of journalist #JanKuciak + Martina Kušnírová, & in the wake of massive demonstrations, #Slovakia's Interior minister Robert #Kalinak — subject of corruption allegations — resigns. He is the 3rd resignation from Fico's govt so far https://t.co/32fCEWBtxx pic.twitter.com/tSCdGDSe1F— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 12 Mart 2018
Bugün de İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak'ın istifası geldi.
Slovakia’s interior minister resigns, dealing the worst blow yet to Fico’s government https://t.co/6EleNRc443 pic.twitter.com/EbHndV5KFO— Bloomberg Politics (@bpolitics) 12 Mart 2018
Öncesinde cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlının hiçbir suçlamada bulunulmadan serbest bırakılması, kamuoyundaki infali artırdı. Zira bırakılanlardan biri Fico'nun ekibiyle iş yaptığı iddia edilen İtalyan.
CUMHURBAŞKANI'NDAN SEÇİM ÇAĞRISI
BAŞBAKAN: MEZARLARINDA DANS ETMEYİN
Cumhurbaşkanının çağrısını reddeden Fico, değişiklik yapılıp yağılmayacağını partisinin ve koalisyondaki iki küçük ortağının belirleyeceğini söyledi.
Başbakan ''Muhalefet, medya ve şimdi de cumhurbaşkanı iki genç insanın mezarları üzerinde dans ediyor, ama biz böyle yapmayacağız'' dedi.
KOALİSYONUN BİR ORTAĞI ŞARTLAR GETİRDİ
Ama Fico'nun ortaklarından biri olan Most-Hid grubu, koalisyonu devam ettirmek için İçişleri Bakanı Kalinak'in istifasını da içeren şartlar koştu.
Zira Kalinak'ın polisten sorumlu en üst isim olarak bağımsız ve tarafsız bir soruşturma sağlayamayacağı belirtiliyordu.
Kalinak da istifasını açıklarken ''En önemlisi, istikrarın korunması'' dedi.
KOALİYONUN DİĞER ORTAĞI ERKEN SEÇİM UYARISI YAPTI
Bunun koalisyonun devam etmesine, hükümetin hayatta kalmasına yetip yetmeyeceği merak konusu.
Fico'nun diğer ortağı Slovak Ulusal Partisi (SNS), Most-Hid hükümetten desteğini çekerse ya da koalisyon parlamento çoğunluğunu kaybederse erken seçim istediğini duyurdu.
This (AFP/Getty) picture though. Slovakia's PM Robert Fico with the cash bounty he promises to whoever finds the killers od investigative journalist Jan Kuciak and his fiancée. Nb Fico has absolutely nothing to with the mafia, oh no. pic.twitter.com/OsktvHgtkk— Gulliver Cragg (@gullivercragg) 10 Mart 2018
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