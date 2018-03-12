Belçika'da kanser tedavisi görenlere 'engelli' hakları tanınacak

Belçika İş Mahkemesi, davacı kadının kanser tedavisinin sonucu olarak "engelli" durumuna düştüğüne karar verdi.
AVRUPA ADALET DİVANI İÇTİHADINA DAYANDIRILDI
Mahkeme kararını, Avrupa Adalet Divanı'nın bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayandırdı.
Bu kararla, kanser tedavisi görenler, hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle "engelli" sayılacak. Unia Direktörü Els Keytsman'a göre, bu oldukça önemli bir karat. Hastalar, engelliler için tanınan yasal haklardan yararlanabilecek.
ENGELLİLERİ İŞ YERİNDE TUTMAK İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI
Maike H., haksızlığa uğradığı için mahkemeye başvurduğunu belirterek, verilen karardan memnun olduğunu söyledi.
12 BİN 500 EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Mahkeme, işverenin Maike H.'ye 12 bin 500 euro tazminat ödemesini de kararlaştırdı. Sendikaya göre, diğer davalara emsal teşkil edecek olan bu karar, çalışanlar için olumlu bir sürece işaret ediyor.
Belçika sendikasının verilerine göre, işverenler tedavi sonrası işe dönmek isteyen hastaların yüzde 86'sına olumsuz yanıt veriyor. İşe dönmesine izin verilenler ise, birkaç ay sonra çeşitli gerekçelerle yeniden kapı önüne konuluyor.
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