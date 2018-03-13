Berlusconi'nin özel hayatının perdesi kaldırılıyor

İtalya'nın skandallarla birlikte anılan en meşhur siyasetçisi Silvio Berlusconi'nin hayatının ünlü yönetmen Paolo Sorrentino tarafından beyaz perdeye aktarıldığı 'Loro' (Onlar) isimli filmin fragmanı yayımlandı. Fragmanda eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar eşliğinde özel hayatına ağırlık veriliyor.

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Prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapması beklenen 'Loro' (Onlar) isimli film, medya imparatorluğundan başbakanlığa atlayan ve İtalya'nın hem en zengin işadamı hem de siyasi lideri olan Silvio Berlusconi'nin medya ve siyasetteki kariyeri kadar özel yaşamını da kapsıyor.

Aktör Toni Servillo tarafından canlandırılan 81 yaşındaki Berlusconi'nin çok kısa süre ve ancak arkadan gözüktüğü fragmanda, eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar ağırlıkla yer alıyor.

'İTALYANLIĞIN ARKETİPİ' © REUTERS/ Remo Casilli İtalya'da sandık çıkış sonuçları: Sağ ittifak birinci

2014'te En İyi Yabanci Film Oscar'ını alan La Grande Bellezza (Muhteşem Güzellik) filmi ve 'Genç Papa' isimli TV dizisiyle tanınan yönetmen Paolo Sorrentino, Berlusconi'nin portesini çıkarma kararını ''Çünkü o İtalyanlığın bir arketipi ve onun aracılığıyla İtalyanlığı tanımlayabilir, İtalyanları betimleyebilirsiniz'' diye açıkladı.

Geçen yıl çekimlere başladığında BBC'ye ''Siyasi icraatlarından çok siyasetin gerisindeki adamı merak ediyorum'' diyen İtalyan yönetmen, Berlusconi'nin çevresinde onun nüfuzunu kullanarak kendi yaşamlarına yeni yön vermek, köşeyi dönmek peşinde koşanları aktarmak istediğini de belirtmişti.

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Sorrentino'nun La Grande Bellezza ve eski başbakanlardan Giulio Andreotti'nin hayatını müzikal formunda beyaz perdeye taşıdığı Il Divo filmlerinde de başrolü oynayan Toni Servillo'nun, fragmanda Berlusconi'nin tıpatıp aynısı olan anlatıcı sesi ve çekimlerde Berlusconi'nin alameti farikası yanık ten ve saç kesimiyle görüntülenmesi, medyanın 'müthiş bir metamorfoz' övgülerini beraberinde getirdi.

Il primo trailer di "Loro", il film di Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi https://t.co/AMeeJV5rPb — L'HuffPost (@HuffPostItalia) 12 Mart 2018

'BEKLEDİĞİM TAM DA BUYDU' © REUTERS/ Remo Casilli Berlusconi, Trump'ı 'First Lady Melania'dan ötürü' seviyor

Fragmanda Berlusconi (Servillo) ''Ülkenin en zengin adamı olmak, başbakan seçilmek ve aynı zamanda herkes tarafından delice sevilmek, bunları bekliyor muydunuz'' sorusuna ''Evet beklediğim tam da buydu'' yanıtını veriyor.

İtalya'nın dört kez başbakanlık yapmış sağcı siyasetçisinin filmi izleyip izlemediği bilinmiyor.

BAŞTA VİLLALARINI ÇEKİMLER İÇİN AÇTI © REUTERS/ Alessandro Bianchi Berlusconi 'fuhuş' davasından aklandı

Başta villalarını filmin çekimlerine açan Berlusconi, ekim ayında ise 4 Mart'taki genel seçimler için kendi kurduğu Forza Italia partisini tekrar canlandırmaya soyunduğundan 'Loro'ya yönelik taarruza geçmişti:

SONRA 'SİYASİ SALDIRI' DEDİ

''Bu bir skandaldır. Tam seçim kampanyaları öncesi bu tür ortaya atılan görsel iftiralar tam bir skandaldır. Beni hedef alan bu bilinçli ve programlı eylemler siyasi bir saldırıdır ve kabul edilemez.''

İKİNCİ EŞLE GÖRÜŞÜLDÜ © Sputnik/ Sergey Guneev 'Hür' Berlusconi’nin ilk lafı: Bunga bunga zamanı

Ancak Sorrentino, Berlusconi'nin nafaka davaları eşliğinde olaylı şekilde ayrıldığı ikinci eşi Veronica Lario ile tanışıp görüşme fırsatı buldu. Fragmanda trampolinde üzüntü içinde oturan oyuncu Elena Sofia Ricci, Lario'yu canlandırıyor.

DUDU'SUZ OLMAZ

Berlusconi'nin sevgili beyaz kanişi Dudu da filmde gözüküyor.

TRUMP'IN ATASI OLAN BİR ÖLÜMSÜZ

4 Mart'ta Forza Italia'nın oyların sadece yüzde 14'ünü almasıyla en büyük siyasi yenilgisini alan 'ölümsüz' lakaplı 81 yaşındaki Berlusconi, 'siyasi ölümü' tadsa bile ABD Başkanı Donald Trump'ın 'atası' sayılan kariyeriyle —18 yaşından küçüklerle cinsel ilişkiye varan eskortlarla verdiği partilerden inanılmaz yolsuzluk skandallarına ve popülist icraatlarına dek- daha uzun süre kendinden bahsettireceğe benziyor.

Italy's election day and Berlusconi at the polling station 😂 pic.twitter.com/Cb4rVh8OfZ — Simona Dudù (@simonadudu) 4 Mart 2018

Bunun göstergelerinden biri de 'Loro' filmi.

YÖNETMEN: BASİT DEĞİL, ÇOK KARMAŞIK BİR KİŞİLİK

Sorrentino da BBC'ye demecinde ''Dünya Berlusconi'yi çok basit bir insan olarak görüyor. Ama ben bundan çok çok daha karmaşık bir kişi olduğunu anlıyorum. Bu kompleks karakteri betimlemek istiyorum'' demişti.