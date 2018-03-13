'AB, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onaylamaya hazırlanıyor'

Reuters, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onaylamaya hazırlandığını bildirdi.

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos'un konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AB, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euro'luk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

AB-TÜRKİYE ZİRVESİ 26 MART'TA

EU-Turkey meeting with @eucopresident Tusk, @RT_Erdogan, @JunckerEU and @BoykoBorissov planned for 26 March in Varna, Bulgaria, to discuss EU-Turkey relations as well as regional and international issues. pic.twitter.com/jZ2UM7lp0n — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 6 Şubat 2018

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Preben Aamann daha önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "AB-Türkiye zirvesi, AB Konseyi Başkanı (Donald) Tusk'ın, (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker'in ve (Bulgaristan Başbakanı) Boyko Borisov'un katılımıyla 26 Mart'ta Varna'da yapılması planlandı, zirvede AB-Türkiye ilişkileri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak" ifadelerine yer vermişti.

​Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein da Varna'daki görüşmenin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından faydalı sunacağını söylemişti.

AB, Nisan ayında da Türkiye'nin birliğe katılım süreciyle ilgili önemli bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.