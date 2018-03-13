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    Türkiye'de sığınmacı çocuk işçiler

    'AB, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onaylamaya hazırlanıyor'

    © REUTERS/
    Avrupa
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    Reuters, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onaylamaya hazırlandığını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile birlikte
    © REUTERS/ François Lenoir
    'Erdoğan, AB'nin zirvesiyle görüşecek'
    Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos'un konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

    AB, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euro'luk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

    Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

    AB-TÜRKİYE ZİRVESİ 26 MART'TA

    BM: Suriyeli sığınmacı sayısı 5 milyonu geçti
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
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    AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Preben Aamann daha önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "AB-Türkiye zirvesi, AB Konseyi Başkanı (Donald) Tusk'ın, (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker'in ve (Bulgaristan Başbakanı) Boyko Borisov'un katılımıyla 26 Mart'ta Varna'da yapılması planlandı, zirvede AB-Türkiye ilişkileri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak" ifadelerine yer vermişti.

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
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    ​Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein da Varna'daki görüşmenin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından faydalı sunacağını söylemişti.

    AB, Nisan ayında da Türkiye'nin birliğe katılım süreciyle ilgili önemli bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.

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    Etiketler:
    mülteci, Avrupa Birliği, Preben Aamann, Boyko Borisov, Dimitris Avramopulos, Türkiye
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