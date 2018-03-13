İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Direktörü Gina Haspel için 'AB'de gözaltı talebi var'

CIA'nın kara deliklerinde esirlere inanılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok etmesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın oldu. Haspel'in AB'ye girişi soru işareti. Zira Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili Haspel’in gözaltına alınması için izin talep etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo'dan boşalan CIA Direktörülüğüne getirdiği Geri Hapsel, 'profesyonel işkenceci' şöhretiyle insan hakları örgütlerinin en çok tepki gösterdiği isimlerden biri.

CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın olan Gina Haspel, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 'terör zanlılarının' kaçırılması, 'kara delik' denilen merkezlerde esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programının kilit ismi.

With Pompeo replacing Rex Tillerson as Secretary of State, the new CIA Director will be Gina Haspel, who run one of the Bush/Cheney CIA torture black sites (hers was in Thailand) https://t.co/FM2vx8Fwvx — Glenn Greenwald (@ggreenwald) 13 Mart 2018

CIA'ya 1985 yılında katılan, geçen yıl CIA Direktör Yardımcılığına atanan Haspel, CIA'nın ABD dışındaki ilk kez 2002'de Tayland'da kurduğu 'hapishanenin' başına getirilmişti.

2002 yılında Tayland'daki 'kara delikte' terör zanlısı iki Suudi Arabistan vatandaşına işkence yaptırıp daha sonra, 2005 yılında işkencenin video kayıtlarını yok ettiği haberi medyada geniş yer bulmuştu.

Kanıtların yok edilmesi yoluyla ABD Kongresi'nin işkence programıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi de engellendi.

DAHA ÖNCE SENATO GEÇİT VERMEMİŞTİ

Buna rağmen Tayland'da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri'ye sorgu sırasında suda boğulma hissi yaratan 'waterboarding' gibi ağır işkenceler yapıldığı yıllarca ABD'nin gündeminde kalmaya devam etti.

CIA'nın gizli operasyonların başına Haspel'i getirme girişimini Senato'daki Demokratlar bloke edebildi.

BİR AY İÇİNDE 83 KEZ WATERBOARDING

Geçen yıl New York Times, Ebu Zubeyde'nin bir ay içinde 83 kez waterboarding'den geçirildiğini, başından duvarlara çarpıldığını, uykusuz bırakıldığını, tabut gibi bir kutuda tutulduğunu ve daha sonra işe yarar bir bilgiye sahip olmadığına hükmedildiğini yazdı.

The system takes off the mask https://t.co/4DVoUq3HTb — Barrett Brown (@BarrettBrown_) 13 Mart 2018

İşkence yanlısı Pompeo'nun CIA'nın bir numarası, Haspel'in de CIA'nın iki numarası olması, adeta Trump'ın yasadışı işkencelere geri dönme işaretiydi.

SNOWDEN: İNANILMAZ

ABD'nin uluslararası çapta dinleme operasyonları ifşa etmiş olan eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden da Haspel’in işkence sisteminde önemli rol oynadığını belirtti.

Snowden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni CIA Direktörü, işkence programı ve bu programın yasadışı olarak gizlenmesinde kilit rol oynadı. Adı, Kongre’nin eline geçmemesi için tüm kayıtların imha edilmesi yönündeki çok gizli emirde geçiyor. İnanılmaz” dedi.

The new CIA director was a key part of the torture program and its illegal cover-up. Her name was on the Top Secret order demanding the destruction of tapes to prevent them being seen by Congress. Incredible. https://t.co/HjVHCPCbpo https://t.co/VamIGa1A8w — Edward Snowden (@Snowden) 13 Mart 2018

'AB'Yİ ZİYARET EDEMEYECEK'

Gina Haspel’in 2002 yılında iki zanlıya işkenceyi izlediği ve daha sonra Tayland’daki gizli cezaevindeki şiddet içeren sorgulamaları doğrulayan video kayıtlarının imhasında yer aldığına dair New York Times haberini yayımlayan Snowden, Haspel’in büyük ihtimalle gözaltına alınma riski yüzünden Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edemeyeceğini yazdı.

Interesting: The new CIA Director Haspel, who "tortured some folks," probably can't travel to the EU to meet other spy chiefs without facing arrest due to an @ECCHRBerlin complaint to Germany's federal prosecutor. Details: https://t.co/7q4euQKtm7 — Edward Snowden (@Snowden) 13 Mart 2018

'DİĞER ÜLKELERİN CASUS ŞEFLERİYLE TOPLANTIYA GİDEMEYECEK'

Snowden, ''İlginç: insanlara işkence eden yeni CIA Direktörü Gina Haspel muhtemelen Berlin’deki ECCHR’in Almanya Savcılığına şikayeti yüzünden gözaltına alınma riski nedeniyle diğer gizli servislerin başkanlarıyla görüşmek için AB’ye gidemeyecek” dedi.

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), haziranda terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili olarak Haspel’in gözaltına alınması için Almanya hükümetinden izin talebinde bulunmuştu.