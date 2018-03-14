Skripal’in zehirlenmesi olayını takip eden Rus gazeteciye tehdit: İngiltere’de kılıçla öleceksin

İngiltere’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia ile ilgili haberleri takip eden Rus NTV televizyonundan gazeteci Yelizaveta Gerson, tehdit almaya başladığını söyledi. Gerson, birinin kendisine “Rusya’da kalemiyle kazanan sen, İngiltere’de kılıçla öleceksin” ifadelerini içeren bir mektup yazdığını ifade etti.

Rus gazeteci Yelizaveta Gerson, BBC'nin Skripal olayı ile ilgili bir haberini yayınlamasının ardından ölüm tehdidi almaya başladığını açıkladı.

Gerson "Haberin yayınlanmasından kısa süre sonra kimliğini bilmediğim biri, —umarım sadece bir sapıktır- bana ‘Rusya'da kalemiyle kazanan sen, İngiltere'de kılıçla öleceksin' sözlerini içeren bir mektup yazdı" dedi.

'KÖTÜ İFADELERE ALIŞTIM AÇIK TEHDİTLE İLK DEFA KARŞILAŞTIM'

Gerson sosyal medya üzerinden daha önce çeşitli kötü ifadelerle karşılaştığını, ancak bu tarz açık bir tehditle ilk kez karşı karşıya geldiğini ve polise başvurduğunu ifade etti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği de Skripal olayından sonra Rus gazetecilerin tehditlere maruz kaldığını bildirmişti.