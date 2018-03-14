Skripal’in zehirlenmesi olayını takip eden Rus gazeteciye tehdit: İngiltere’de kılıçla öleceksin

Gerson "Haberin yayınlanmasından kısa süre sonra kimliğini bilmediğim biri, —umarım sadece bir sapıktır- bana ‘Rusya'da kalemiyle kazanan sen, İngiltere'de kılıçla öleceksin' sözlerini içeren bir mektup yazdı" dedi.
'KÖTÜ İFADELERE ALIŞTIM AÇIK TEHDİTLE İLK DEFA KARŞILAŞTIM'
Gerson sosyal medya üzerinden daha önce çeşitli kötü ifadelerle karşılaştığını, ancak bu tarz açık bir tehditle ilk kez karşı karşıya geldiğini ve polise başvurduğunu ifade etti.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği de Skripal olayından sonra Rus gazetecilerin tehditlere maruz kaldığını bildirmişti.
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