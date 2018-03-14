Merkel 4. kez başbakan seçildi, ama gerekli oyu zor tutturdu

Almanya'da Hristiyan Demokrat partiler CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) büyük koalisyon anlaşmasını onaylaması sonrası mecliste oylama düzenlendi. CDU lideri Angela Merkel, yeniden başbakan seçildi. Ancak Merkel CDU, CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısından az oy aldı.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke CDU'da yeni lider arayışı eşliğinde büyük koalisyona sancılı onay

Almanya'da 24 Eylül 2018'de düzenlenen genel seçimden 171 gün geçtikten sonra meclis yeni hükümeti onaylamak için toplandı.

Alman meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı.

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 364 evet, 315 hayır oyu çıktı.

364 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az. © REUTERS/ Hannibal Hanschke Almanya'da Sosyal Demokrat Partili bakanlar açıklandı

'ZAYIFLIK İŞARETİ, ZOR BAŞLANGIÇ'

Gizli oylama yapıldığından, medya, koalisyon üyelerinin çok daha fazlasının hayır oyu kullanmış, muhalefetten bazı üyelerin Merkel'e oy vermiş olması ihtimalini dışlamadı.

CDU ve Yeşiller'le koalisyon kurmaktan son anda cayan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Meclis Grup Başkanvekili Wolfgang Kubicki, Merkel'in sadece 364 oy almasını 'zayıflık işareti' olarak değerlendirdi.

Sol Parti liderleri Katja Kipping ''Merkel ve yeni hükümet için haşin bir başlangıç, artık bu koalisyona BÜYÜK denilemez'' diye tweetledi.

Nur 9 Stimmen über dem Durst. Das ist ein holpriger Start für #Merkel und die neue Regierung. #Kanzlerinwahl — Katja Kipping (@katjakipping) 14 Mart 2018

Nur 9 Stimmen über den Durst — nun kann man wahrlich nicht mehr von einer GROßEN Koalition sprechen. #Merkel #Kanzlerinwahl https://t.co/NiKq6bpDI4 — Katja Kipping (@katjakipping) 14 Mart 2018

ÇITAYI SADECE 9 OYLA AŞABİLDİ

Zira CDU/CSU ve SPD'nin mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Merkel'in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu.

Yani Merkel, gerekli oyun ancak 9 oy üzerine çıkabildi.

Buna rağmen oylamayı yeni Ulaşım Bakanı, CSU'lu Andreas Scheuer ''Fena değil'' diye karşılarken Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ''Önemli bir sonuç, Almanya için iyi bir başlangıç'' diye değerlendirdi.

Milletvekilleri sonucu alkışladı, partilerin meclis grup başkanları Merkel'i tebrik edip çiçek hediye etti.