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    AB Komisyonu Göçmenlik Komiseri Dimitris Avramopulos

    AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro'luk ödemeye onay

    © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB), 2016'da imzalanan sığınmacı anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euro'luk ikinci kısmını onayladığını duyurdu.

    Türkiye'de sığınmacı çocuk işçiler
    © REUTERS/
    'AB, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onaylamaya hazırlanıyor'
    AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Komisyon bugün Türkiye'deki sığınmacılar için ikinci 3 milyar euroluk dilimin naklini başlatıyor" dendi.

    Brüksel'deki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu'nun Göçmenlikten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, komisyonun 2 yıl önce yapılan anlaşma kapsamında 3 milyar euro'luk ilk ödemeyi tamamen sözleşmeye bağladığını belirterek "AB, sözüne uygun davrandı. AB Komisyonu, bugün Türkiye'deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci üç milyar euro'luk dilimini harekete geçirmeli" dedi.

    ​Avramopulos "Öncekinde olduğu gibi aynı ayrımı yapmamız mantıklı. AB bütçesi 1 milyar euro'yu iletirken üye ülkeler de geriye kalan 2 milyar euroyu verebilir" dedi.

    'TÜRKİYE-AB ARASINDAKİ MUTAKABAT DEVAM ETMELİ'

    Söz konusu mali destekle şimdiye kadar 500.000 çocuğa eğitim ve 1.2 milyon sığınmacıya aylık mali destek sağladığını ifade eden Avramopulos, "Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ortak sorunlar karşısında AB'nin Türkiye'yle işbirliği önemli" değerlendirmesinde bulundu.

    Avramopulos, sığınmacı mutabakatın 'olumlu sonuçlar' doğurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye-AB arasındaki bu mutabakat devam etmeli. İlişkilerde bir ilerleme söz konusu ve bu durum karşılıklı çıkarımıza" dedi.

    Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı anlaşmasına göre Türkiye'den Yunan adalarına gelen her yeni kayıtdışı sığınmacı Türkiye'ye geri gönderilmek zorunda. Bu geri gönderme işlemi hem savaşlardan kaçanlar hem de ekonomik sebeplerle göç edenleri kapsıyor.

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
    ​AB: Türkiye’ye 3 milyar euro'luk sığınmacı desteğinin tamamı sözleşmeye bağlandı
    AB bunun karşılığında sığınmacılar için kullanılacak fonları sağlamanın yanı sıra Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat etme planını ve üyelik müzakerelerini hızlandırma sözünü vermişti.

    Ancak 2016'daki darbe girişimi sonrası AB'nin Türkiye'deki insan hakları alanında yaşanan ihlaller konusundaki eleştirileri nedeniyle bu konudaki görüşmeler aksamıştı.

    İnsan hakları örgütleri de uluslararası yasalara göre savaş bölgelerinden kaçanlara mültecilik statüsü verilmesi gerektiğini vurgulayarak anlaşmaya karşı çıkmıştı.

    Türkiye yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

    AB SIĞINMACILARI GERİ ALMAYAN ÜLKELERİN DİPLOMATLARINA VİZE KISITLAMASI UYGULAMAYA HAZIRLANIYOR

    Ömer Çelik
    © REUTERS/ Will Russell
    AB Bakanı Çelik: Sığınmacı anlaşmasına devam etmenin hiçbir sebebi yok
    Diğer yandan Avramopulos kayıtdışı sığınmacıların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini hızlandırmak amacıyla bu kişileri geri alma konusunda sorun yaratan ülkelerin diplomatlarının vizeleri konusunda sınırlama getirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

    Avramopulos, "Bir ortak ülke yeterli şekilde işbirliği yapmadığı zaman yeni mekanizma, vizelerin işleme alınması konusunda daha sert şartları harekete geçirecek" dedi.

    Bu sınırlamalar arasında diplomatik vizelerin başvuru süresinin uzatılması, vize ücretlerinin arttırılması veya seyahat sürelerinin kısaltılmasının yer alabileceği belirtildi.

    TURİST VİZESİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK ANCAK ÜCRETLER ARTACAK

    Komisyon turist vizeleri konusunda kolaylıklar sağlamayı ancak vize ücretlerini daha da pahalılaştırmayı da planlıyor.

    AB - Türkiye
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
    AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı
    Avramopulos, "Bu değişikliklerle Avrupa'nın kapısını iyiniyetli ziyaretçiler açık, güvenlik riski oluşturanlar için kapalı tutacağız" ifadelerini kullandı.

    Daha iyi bir yaşam umuduyla AB'ye giden sığınmacıların sayısında geçen yıl önemli oranda düşüş kaydedilirken AB ülkeleri vize vermeyi reddettiği sığınmacıların sadece yarısını ülkelerine gönderildi.

    Bunun sığınmacıların kimlik belgelerini kaybetmesi ya da kasıtlı olarak yok etmesi nedeniyle milliyetlerini belirlemenin zorlaşması gerekçesiyle olduğu belirtiliyor. Sahte kimlik belgelerine de sıklıkla rastlanıyor.

    Birleşmiş Milletler verilerine göre 2014'ten bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya 1.8 milyon mülteci ve sığınmacı ulaştı.

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    Etiketler:
    Sığınmacı anlaşması, AB Komisyonu, Dimitris Avramopulos, AB, Türkiye
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