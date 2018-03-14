AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro'luk ödemeye onay

Brüksel'deki basın toplantısında konuşan AB Komisyonu'nun Göçmenlikten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, komisyonun 2 yıl önce yapılan anlaşma kapsamında 3 milyar euro'luk ilk ödemeyi tamamen sözleşmeye bağladığını belirterek "AB, sözüne uygun davrandı. AB Komisyonu, bugün Türkiye'deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci üç milyar euro'luk dilimini harekete geçirmeli" dedi.
I am pleased to report that the €3 billion Facility for Refugees in Turkey was fully contracted by the end of 2017. EU lived up to its promise in full.— DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) March 14, 2018
Now, EU and MS need to fund the second tranche of €3 billion. 🇹🇷 🇪🇺
Avramopulos "Öncekinde olduğu gibi aynı ayrımı yapmamız mantıklı. AB bütçesi 1 milyar euro'yu iletirken üye ülkeler de geriye kalan 2 milyar euroyu verebilir" dedi.
'TÜRKİYE-AB ARASINDAKİ MUTAKABAT DEVAM ETMELİ'
Söz konusu mali destekle şimdiye kadar 500.000 çocuğa eğitim ve 1.2 milyon sığınmacıya aylık mali destek sağladığını ifade eden Avramopulos, "Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ortak sorunlar karşısında AB'nin Türkiye'yle işbirliği önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Avramopulos, sığınmacı mutabakatın 'olumlu sonuçlar' doğurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye-AB arasındaki bu mutabakat devam etmeli. İlişkilerde bir ilerleme söz konusu ve bu durum karşılıklı çıkarımıza" dedi.
Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı anlaşmasına göre Türkiye'den Yunan adalarına gelen her yeni kayıtdışı sığınmacı Türkiye'ye geri gönderilmek zorunda. Bu geri gönderme işlemi hem savaşlardan kaçanlar hem de ekonomik sebeplerle göç edenleri kapsıyor.
Ancak 2016'daki darbe girişimi sonrası AB'nin Türkiye'deki insan hakları alanında yaşanan ihlaller konusundaki eleştirileri nedeniyle bu konudaki görüşmeler aksamıştı.
İnsan hakları örgütleri de uluslararası yasalara göre savaş bölgelerinden kaçanlara mültecilik statüsü verilmesi gerektiğini vurgulayarak anlaşmaya karşı çıkmıştı.
Türkiye yaklaşık 3 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
AB SIĞINMACILARI GERİ ALMAYAN ÜLKELERİN DİPLOMATLARINA VİZE KISITLAMASI UYGULAMAYA HAZIRLANIYOR
Avramopulos, "Bir ortak ülke yeterli şekilde işbirliği yapmadığı zaman yeni mekanizma, vizelerin işleme alınması konusunda daha sert şartları harekete geçirecek" dedi.
Bu sınırlamalar arasında diplomatik vizelerin başvuru süresinin uzatılması, vize ücretlerinin arttırılması veya seyahat sürelerinin kısaltılmasının yer alabileceği belirtildi.
TURİST VİZESİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK ANCAK ÜCRETLER ARTACAK
Komisyon turist vizeleri konusunda kolaylıklar sağlamayı ancak vize ücretlerini daha da pahalılaştırmayı da planlıyor.
Daha iyi bir yaşam umuduyla AB'ye giden sığınmacıların sayısında geçen yıl önemli oranda düşüş kaydedilirken AB ülkeleri vize vermeyi reddettiği sığınmacıların sadece yarısını ülkelerine gönderildi.
Bunun sığınmacıların kimlik belgelerini kaybetmesi ya da kasıtlı olarak yok etmesi nedeniyle milliyetlerini belirlemenin zorlaşması gerekçesiyle olduğu belirtiliyor. Sahte kimlik belgelerine de sıklıkla rastlanıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre 2014'ten bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya 1.8 milyon mülteci ve sığınmacı ulaştı.
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