İngiltere, sinir gazıyla zehirlenen eski Rus casus için BM'yi acil toplanmaya çağırdı

İngiltere, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

İngiliz Dışişleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Salisbury'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın sinir gazıyla zehirlenmesi olayına ilişkin soruşturmada gelinen aşama hakkında bilgi vermek için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 14, 2018

BM Güvenlik Konseyi'nin beş üyesinden biri Rusya.

Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May, Rus yapımı 'Noviçok' grubuna giren bir zehir gazıyla zehirlendiklerini açıkladığı Skripal ve kızının başına gelenlerden 'yüksek ihtimal' Rusya'nın sorumlu olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, suikast girişimi olarak değerlendirilen zehirlenme olayının ardında Rusya'nın olduğundan şüphelenmesinin nedenleriyle ilgili kanıt ise sunabilmiş değil.

Nitekim hem Kremlin hem de Rus Dışişleri, zehirleme olayında Rusya'nın parmağının olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.