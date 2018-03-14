Avrupa Sayıştayı'ndan Türkiye'ye yardımlara eleştiri ve uyarı

Avrupa Sayıştayı, AB üyeliğine hazırlık amacıyla Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda yıllardır hatalı davranıldığı uyarısında bulundu. Raporda, mali yardımların yeterli koşullara bağlanmadığı, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi projelerine yapılan yardımların etkisiz kaldığı belirtildi.

AB'de Türkiye'ye aday ülke olması nedeniyle sağlanan mali destek özellikle gazeteci ve insan hakkı savunucularının tutuklanmasına yönelik eleştiriler eşliğinde aylardır tartışılıyor.

Böyle bir dönemde Avrupa Sayıştayı (European Court of Auditors/ECA), Türkiye'nin AB'ye uyumu için yıllardır aktarılan mali yardımların beklentiler doğrultusunda kullanılmadığına dair rapor açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre inceleme raporunda, Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda yıllardır hatalı davranıldığı, mali yardımların yeterli koşullara bağlanmadığı dile getirildi.

Mali yardım yetkisini kullanan Avrupa Komisyonu'nun yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi projelerine yaptığı yardımların etkisinin sınırlı kaldığı belirtildi. © REUTERS/ Francois Lenoir AB yetkilisi: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık gibi bir model sunulmayacak

'YARDIMLER DENETLENMELİ, GEREKİRSE PROJEYİ AB ÜSTLENMELİ'

Gelecekteki projelerin başarı şansının artması için uyum yardımlarının daha denetlenebilir koşullara bağlanmasını isteyen Avrupa Sayıştayı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin yerine getirmediği projelerin yönetimini bizzat üstlenme tehdidinde bulunması ve yardımları, sorunlu alanlara odaklaması tavsiyelerinde bulundu.

'YARGI BAĞIMSIZLIĞI, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE UYGUN KULLANILMADI'

ECA'nın inceleme ekibinin başkanı Bettina Jakobsen de 'bugüne dek uyum yardımlarının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü gibi en temel beklentilere uygun kullanılmadığını' açıkladı.

Ancak ECA raporunda 'Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum karşısında uyum yardımlarını sürdürmenin anlamı olup olmadığı' sorusuna net bir yanıt verilmedi.

'STK'LERE YARDIM HALKA YARARLI'

İnceleme ekibinden Dennis Wernerus, 'Türk yargı sistemine yapılan yardımların iyi bir yatırım olmadığı, ancak sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımların halk için de yararlı olduğu' değerlendirmesini yaptı.

'SIĞINMACI ANLAŞMASI BOZULMASIN DİYE TÜRKİYE'YE ŞART GETİRİLMEDİ' © Fotoğraf: Pixabay Trump'ın çelik kararına karşı AB-Türkiye ittifakı

Avrupa Komisyonu'nun uyum yardımlarını şarta bağlamamış olmasının, Avrupa yönündeki kaçak göçün önlenmesi için Türkiye ile anlaşma yapılmış olmasından kaynaklandığını belirten Wernerus, "Türkiye AB için her zaman önemli olmuştur, sığınmacı meselesinde ise önemi daha da artmıştır" dedi.

KOMİSYON TAVSİYELERİ KABUL ETTİ

ECA'nın tavsiyelerinin Komisyon tarafından kabul edildiğine yer veren raporda, Komisyon'un 'hukukun üstünlüğü alanında ilerleme kaydedilmesinin, Türkiye'nin gerekli iradeyi ortaya koymasına bağlı olduğu' görüşünde olduğu aktarıldı.

9 MİLYAR EURO YARDIM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ © AP Photo/ Burhan Özbilici AB: Deniz Yücel'in serbest bırakılması bir şeyi değiştirmedi

Türkiye'nin AB ile uyumlu hale getirilmesi için 2007-20 yılları arasında Türkiye'ye toplam 9 milyar euro'luk mali yardım yapılması kararlaştırılmıştı.

'MÜZAKERE SÜRDÜKÇE YARDIMLARA DEVAM'

Yardımların demokrasinin gelişmesi, hukuk devleti prensipleri ve sivil toplumun güçlendirilmesi alanlarında kullanıldığına dair açıklamalar yapan Avrupa Komisyonu, müzakereler devam ettiği sürece yardımların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Mali yardımların kesilmesi için 2005 yılında başlatılan Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi gerekiyor. Ancak AB üyesi ülkeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları var.