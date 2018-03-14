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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ihraç: İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek

    © AP Photo/
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıkladı.

    İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtti.

    May, "Rus ajan Aleksandr Litvinenko'nun ölümünden sonra 4 Rus diplomatı sınır dışı etmiştik. Viyana Sözleşmesi uyarınca şimdi 23 diplomatı sınır ediyoruz. İngiltere'nin verilerine göre bu diplomatlar, açıklanmamış istihbarat üyeleri. İngiltere'yi terk etmeleri için sadece 1 haftaları var" dedi.

    ​'BU İHRAÇ, RUS İSTİHBARATININ İNGİLTERE'DEKİ FAALİYETLERİNİ UZUN YILLAR SEKTEYE UĞRATACAK'

    Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.

    'ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINIYOR, BAKANLAR VE KRALİYET AİLESİ ÜYELERİ DÜNYA KUPASI İÇİN RUSYA'YA GİTMEYECEK'

    Rusya ile planlanan tüm üst düzey görüşmelerin askıya alınmasını Skripal olayı nedeniyle Moskova'ya karşı alınacak tedbirler arasında sıralayan May, İngiliz bakanların ve Kraliyet Ailesi üyelerinin 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyeceğinin altını çizdi.

    LAVROV'A İNGİLTERE ZİYARETİ DAVETİ DE İPTAL

    Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
    Zaharova: May'in açıklamalarına en yakın zamanda yanıt vereceğiz
    May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti.

    'KANIT BULURSAK RUS DEVLET VARLIKLARINI DONDURURUZ'

    May, İngiliz vatandaşlarının hayatlarını ve mülklerini tehdit etmek için kullanılabileceği yönünde kanıt elde etmeleri halinde Rus devlet varlıklarını donduracaklarını da kaydetti. Başbakan, "Ulusal Suç Dairesi, Ruslar da dahil suçlulara ve yolsuzluğa karışmış elitlere karşı koymak için çalışmalarını sürdürecek. Bu kişilere ve paralarına ülkemizde yer yok" diye konuştu.

    'PUTİN'İN BU ŞEKİLDE HAREKET ETMESİ TRAJİK'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu şekilde hareket etmesinin trajik olduğunu savunan May, yasalara uyan İngiltere'deki Rusya vatandaşlarıyla herhangi bir anlaşmazlığı olmadığının altını çizdi.

    'ÖZEL UÇUŞLARDA VE GÜMRÜKLERDE KONTROLLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

    Skripal olayının ardından İngiltere'yi ve müttefiklerini tehdit eden faaliyetlerde bulunabilecek İngiltere'ye seyahat eden kişilerin amaçlarını izleyeceklerini söyleyen May, "Özel uçuşlarda, gümrüklerde ve taşımacılıkta kontrolleri sıklaştıracağız" diye ekledi.

    'RT'NİN STATÜSÜ OFCOM'UN YETKİ ALANINA GİRİYOR'

    May, bazı İngiliz parlamenterlerin Skripal olayıyla bağlantılı olarak Russia Today'e (RT) karşı lisans iptali de dahil kısıtlayıcı tedbirler alma önerisini yorumladı. Başbakan, "RT'nin statüsüyle ilgili konu, hükümetin değil, (İngiliz yayın, telekomünikasyon ve rekabet otoritesi) OFCOM'un yetki alanına giren bir konu" dedi.

    May, BBC Rusça servisinin faaliyetlerini destekleyeceklerinin altını çizdi.

    'GAZ TEDARİKİ İÇİN RUSYA DIŞINDAKİ ÜLKELERE BAKIYORUZ'

    May, İngiltere'nin Rusya'dan gaz ithalatını başka ülkelerle çeşitlendirip çeşitlendirmeyeceği sorusunaysa "Gaz tedariki için halihazırda başka ülkelere bakıyoruz" yanıtını verdi.

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    Etiketler:
    Doğalgaz, Diplomatik gerilim, Yaptırım, Soğuk Savaş, 2018 FIFA Dünya Kupası, OFCOM, RT, Sergey Skripal, Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Theresa May, Aleksandr Litvinenko, Rusya, İngiltere
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